باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مدال‌آوران المپیادهای علمی سال‌ها است که به‌عنوان امیدهای آینده علمی کشور شناخته می‌شوند؛ جوانانی که با پشتکار، هوش و تعهد خود، پرچم ایران را در رقابت‌های علمی جهانی بالا برده‌اند. اما در حالی که بسیاری از کشورها این استعدادهای درخشان را چون سرمایه ملی گرامی می‌دارند، در ایران تصمیمی اتخاذ شده که نه‌تنها این تلاش‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند انگیزه نخبگان را برای ادامه مسیر علمی در داخل کشور تضعیف کند.

تعلیق طرح اصلاح امتیاز ورود مستقیم مدال‌آوران المپیادهای علمی به دانشگاه‌ها، بار دیگر بحث بی‌توجهی به نخبگان و نبود سیاست پایدار در حمایت از استعدادهای برتر را به صدر اخبار آموزشی کشور بازگردانده است. تصمیمی که به‌گفته کارشناسان، اگر ادامه یابد، در سال‌های آینده تأثیر مستقیمی بر کیفیت تیم‌های المپیاد و نتایج جهانی ایران خواهد گذاشت.

مسیر طولانی تصویب طرح اصلاح المپیادها

در همین راستا، سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح اصلاح امتیازات مربوط به المپیادهای علمی که با هدف ارتقای جایگاه نخبگان در نظام آموزشی تدوین شده بود، پس از چندین مرحله بررسی و اصلاح در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر در مرحله نهایی متوقف مانده است. این طرح در جلسات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و با رفت‌وبرگشت‌های مختلف میان شورا و وزارت آموزش‌وپرورش، چندین بار اصلاح شد. وزیر آموزش‌وپرورش نیز پس از اعمال اصلاحات، مجدداً طرح را برای بررسی به شورا ارسال کرد.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان افزود: برای بررسی دقیق‌تر، «میز نخبگانی» در شورا تشکیل شد و یکی از محورهای اصلی آن، بازنگری در امتیازات المپیادها بود. این طرح پس از بررسی در ستاد فناوری، مجدداً به میز نخبگانی بازگشت و سپس برای نظر تخصصی به شورای هدایت وزارت علوم واگذار شد.

حسینی ادامه داد: شورای هدایت وزارت علوم پس از برگزاری جلسات کارشناسی طولانی، تأکید کرد که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و اجرای آن می‌تواند به رشد فضای آموزشی کشور کمک کند.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان تصریح کرد: با این حال، متأسفانه طرح بار دیگر به شورای عالی بازگشته و در روند تصویب متوقف مانده است. نگرانی ما این است که در صورت تداوم این وضعیت، نتایج جهانی المپیادهای سال آینده افت پیدا کند.

سید رضا حسینی اظهار کرد: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری، مدال‌های علمی و ورزشی فرزندان این کشور از محکم‌ترین پاسخ‌ها به دشمن در جنگ نرم هستند و هر تصمیمی که مسیر رشد این نخبگان را دشوار کند، آسیب مستقیم به کشور وارد خواهد کرد.

جایگاه ایران در المپیادهای جهانی

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های باشگاه دانش‌پژوهان در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز در میان ۱۰ کشور برتر جهان از نظر نتایج المپیادهای علمی قرار دارد و با برگزاری نخستین المپیاد جهانی علوم و فناوری نانو، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از کشورهای صاحب سبک در آموزش نخبگان تثبیت کرده است. با این حال، تعلیق فعلی در تصمیم‌گیری، زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور است. تصمیم‌هایی از این دست، نه‌تنها مسیر رشد علمی جوانان را دشوار می‌کند، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای به جامعه نخبگان می‌فرستد؛ پیامی که می‌گوید «تلاش علمی در این سرزمین، تضمینی برای آینده ندارد.

ضرورت حمایت فوری از نخبگان برای آینده کشور

اکنون بیش از همیشه ضروری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با درک اهمیت این موضوع، هرچه سریع‌تر روند تصویب طرح اصلاح امتیازات المپیادها را به نتیجه برساند. آینده علمی ایران به حفظ انگیزه، شور و امید نخبگان وابسته است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که اگر به موقع حمایت نشود، جبران آن سال‌ها طول خواهد کشید. نخبگان، امیدهای واقعی کشور هستند و هر قدمی که در مسیر حمایت از آن‌ها برداشته شود، نه تنها به رشد علمی جوانان کمک می‌کند، بلکه آینده‌ای روشن‌تر و قدرتمندتر برای ایران رقم می‌زند.