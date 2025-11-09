تعلیق ورود بدون کنکور مدال‌آوران المپیاد، انگیزه نخبگان ایران را تهدید و مسیر پیشرفت علمی کشور را کند کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مدال‌آوران المپیادهای علمی سال‌ها است که به‌عنوان امیدهای آینده علمی کشور شناخته می‌شوند؛ جوانانی که با پشتکار، هوش و تعهد خود، پرچم ایران را در رقابت‌های علمی جهانی بالا برده‌اند. اما در حالی که بسیاری از کشورها این استعدادهای درخشان را چون سرمایه ملی گرامی می‌دارند، در ایران تصمیمی اتخاذ شده که نه‌تنها این تلاش‌ها را نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند انگیزه نخبگان را برای ادامه مسیر علمی در داخل کشور تضعیف کند.

تعلیق طرح اصلاح امتیاز ورود مستقیم مدال‌آوران المپیادهای علمی به دانشگاه‌ها، بار دیگر بحث بی‌توجهی به نخبگان و نبود سیاست پایدار در حمایت از استعدادهای برتر را به صدر اخبار آموزشی کشور بازگردانده است. تصمیمی که به‌گفته کارشناسان، اگر ادامه یابد، در سال‌های آینده تأثیر مستقیمی بر کیفیت تیم‌های المپیاد و نتایج جهانی ایران خواهد گذاشت.

مسیر طولانی تصویب طرح اصلاح المپیادها

در همین راستا، سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح اصلاح امتیازات مربوط به المپیادهای علمی که با هدف ارتقای جایگاه نخبگان در نظام آموزشی تدوین شده بود، پس از چندین مرحله بررسی و اصلاح در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر در مرحله نهایی متوقف مانده است. این طرح در جلسات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و با رفت‌وبرگشت‌های مختلف میان شورا و وزارت آموزش‌وپرورش، چندین بار اصلاح شد. وزیر آموزش‌وپرورش نیز پس از اعمال اصلاحات، مجدداً طرح را برای بررسی به شورا ارسال کرد.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان افزود: برای بررسی دقیق‌تر، «میز نخبگانی» در شورا تشکیل شد و یکی از محورهای اصلی آن، بازنگری در امتیازات المپیادها بود. این طرح پس از بررسی در ستاد فناوری، مجدداً به میز نخبگانی بازگشت و سپس برای نظر تخصصی به شورای هدایت وزارت علوم واگذار شد.

حسینی ادامه داد: شورای هدایت وزارت علوم پس از برگزاری جلسات کارشناسی طولانی، تأکید کرد که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و اجرای آن می‌تواند به رشد فضای آموزشی کشور کمک کند.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان تصریح کرد: با این حال، متأسفانه طرح بار دیگر به شورای عالی بازگشته و در روند تصویب متوقف مانده است. نگرانی ما این است که در صورت تداوم این وضعیت، نتایج جهانی المپیادهای سال آینده افت پیدا کند.

سید رضا حسینی اظهار کرد: مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری، مدال‌های علمی و ورزشی فرزندان این کشور از محکم‌ترین پاسخ‌ها به دشمن در جنگ نرم هستند و هر تصمیمی که مسیر رشد این نخبگان را دشوار کند، آسیب مستقیم به کشور وارد خواهد کرد.

جایگاه ایران در المپیادهای جهانی

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های باشگاه دانش‌پژوهان در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز در میان ۱۰ کشور برتر جهان از نظر نتایج المپیادهای علمی قرار دارد و با برگزاری نخستین المپیاد جهانی علوم و فناوری نانو، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از کشورهای صاحب سبک در آموزش نخبگان تثبیت کرده است. با این حال، تعلیق فعلی در تصمیم‌گیری، زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور است. تصمیم‌هایی از این دست، نه‌تنها مسیر رشد علمی جوانان را دشوار می‌کند، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای به جامعه نخبگان می‌فرستد؛ پیامی که می‌گوید «تلاش علمی در این سرزمین، تضمینی برای آینده ندارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ضرورت حمایت فوری از نخبگان برای آینده کشور

اکنون بیش از همیشه ضروری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با درک اهمیت این موضوع، هرچه سریع‌تر روند تصویب طرح اصلاح امتیازات المپیادها را به نتیجه برساند. آینده علمی ایران به حفظ انگیزه، شور و امید نخبگان وابسته است؛ سرمایه‌ای ارزشمند که اگر به موقع حمایت نشود، جبران آن سال‌ها طول خواهد کشید. نخبگان، امیدهای واقعی کشور هستند و هر قدمی که در مسیر حمایت از آن‌ها برداشته شود، نه تنها به رشد علمی جوانان کمک می‌کند، بلکه آینده‌ای روشن‌تر و قدرتمندتر برای ایران رقم می‌زند.

برچسب ها: المپیاد جهانی ، نخبگان
خبرهای مرتبط
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت قهرمانی تیم ملی المپیاد در هجدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک
کاظمی: دانش آموزان در جنگ با محدودیت‌های زیادی به المپیاد‌ها اعزام شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فرار مغزها و حجوم افغانیها آینده بدی در انتظار ایران .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شماها رتبه کنکوریا رو نگه دارین المپیادیا پبشکش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
استعدادهای واقعی رتبه های کنکور هستند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فقط تو رشته ای که مدال آوردن میتونن بدون کنکور تحصیل کنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باسهمیه مناطق محروم یک عده سرمایه دار فرزندانشان را باتاسیس غیرانتفاعی دراین مناطق وارد دانشگاه میکنند وبارانت نمره بالا میگیرند و می شوند نخبه ونخبگان دردانسگاه ازاساتید نمره زیر پانزده میگیرند تافکرکنند کشش درس خواندن ندارند وترک تحصیل یا در مقاطع بالاتر اخراج و مجبور به انصراف می شوند .پسرمن در مقطع دکترا درشریف به بهانه امتحان جامع اخراج و مجبور به انصراف شد .بعدا فهمیدیم مخصوصا سه سال فرزندم را دردکترانگه داشتند تا نتواندپذیرش بگیرد . متاسفانه دردوره سربازی این دانشجوی نخبه را از خجالتش درآمدند چون عملکرد دانشگاه باعث شد فکر کنند به دلیل سیاسی انصراف داده است .خدالعنت کند این خائنین به کشور ا انشاالله.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حتما تو بدنه پذیرش این نخبه ها در ایران

مافیا وجود داره برای جذب شون در دانشگاهها خارجی

این مافیا و پیدا کنین

پیدا کنین هم از بین بردن ش سخته :(
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نخبه صادر می‌کنیم و افغانی وارد. این تلاش بی وقفه ما بوده.
ایران در حال تهی شدن در همه زمینه‌هاست ..
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کامیار
۰۸:۲۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تا جایی که من در جامعه می بینم اگه 20 نفر سرشون به تنشون بیارزه یک نفرشون در ایران می ماند
بقیه استعدادشون رو میبرن خارج از کشور
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگه پول داشته باشی یا سهمیه ای باشی میتونی حق نخبه ها رو له کنی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اینجا فقط توجه به سود و گرانی بیشتر هر روزه هست گویی بسیاری از سیاستمداران خود نه تنها دارای قدرت بلکه مالک تمام کسب و کارهای پر سود و ثروت و کارخانه ها و غیره هستند متاسفانه زمانه نشان داد‌ه انها فقط مومن به مال و ثروت هستند اینجور چیز ها ارزش زیادی نداره استعداد و غیره ......
۰
۱
پاسخ دادن
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
آخرین اخبار
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
آیا تکیه بر هوش مصنوعی به یادگیری آسیب می‌رساند؟
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
مؤثرترین رژیم غذایی برای سلامت مثانه
کشف عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه
تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله‌دار 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس