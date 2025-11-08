باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش دراین مراسم که با حضور اعضای تیمهای ملی فوتسال دانش آموزان (دختر و پسر) برگزار شد، گفت: ورزش مدرسهای فرصت و ظرفیتی بینظیر برای گسترش امید و شادی در جامعه است.
علیرضا کاظمی افزود: موفقیتهای ورزشی نه تنها سلامت جسمی و روحی را تقویت میکند، بلکه آثار اجتماعی مثبتی به همراه دارد.
وی با قدردانی از تلاش مربیان و اعضای تیمها، اظهار کرد: امروز روز درخشش استعدادهای نوجوان ایرانی است؛ جوانانی که سرشار از امید و توانایی هستند. برای همه شما آرزوی سربلندی دارم و مطمئنم با دست پر از رقابتهای جهانی بازخواهید گشت.
کاظمی با اشاره به همکاریهای فدراسیون فوتبال، افزود: این سومین نشست مشترک فدراسیون فوتبال و وزارت آموزش و پرورش است، نگاه راهبردی ما به ورزش مدارس جدی است و از سایر فدراسیونها نیز انتظار داریم تفاهمنامههای همکاری مشترک امضا کنند، چرا که دانشآموزان امروز، آیندهسازان فردای کشورند.
وی همچنین از تخصیص فضاهای ورزشی مدارس برای استفاده عمومی ورزش خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت، اماکن ورزشی آموزش و پرورش میتواند بهصورت رایگان در اختیار جامعه ورزشی قرار گیرد.
وی افزود: میدان ورزش، میدان مهارتآموزی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
کاظمی در ادامه خطاب به ورزشکاران نوجوان، گفت: شما نماینده ملت ایران و نماد جوان ایرانیِ مؤمن، بااراده و خلاق هستید. رفتار و منش شما باید در تراز جمهوری اسلامی باشد. با توکل بر خدا و عنایت ائمه اطهار، میتوانید نام خود را در تاریخ ورزش کشور ماندگار کنید.
وی همچنین از اختصاص سههزار سهمیه ویژه دانشگاه فرهنگیان برای نخبگان علمی و ورزشی خبر داد و افزود: بر اساس آخرین آمار از دانشگاه فرهنگیان، ورزشکاران مدال آور از ۵۰ درصد این سهمیه استقبال کردهاند.