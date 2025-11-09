باشگاه خبرنگاران جوان - دولت دانمارک از توافقی برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی خبر داد. این خبر در پی افزایش گزارشهای نگرانکننده درباره خطرات محتوای مضر شبکههای اجتماعی برای کاربران نوجوان اعلام شده است و فشار بیشتری به غولهای فناوری وارد خواهد کرد.
طبق این طرح، برخی از والدین پس از انجام ارزیابیهای خاص، میتوانند به فرزندان خود اجازه بدهند که از ۱۳ سالگی در شبکههای اجتماعی حضور داشته باشند. هنوز مشخص نیست که این ممنوعیت چگونه اعمال خواهد شد، چرا که بسیاری از پلتفرمها پیش از این، دسترسی کودکان زیر ۱۳ سال را محدود کرده بودند.
رشد استفاده از شبکههای اجتماعی توسط نوجوانان
«کارولین استیج»، وزیر امور دیجیتال دانمارک، در مصاحبهای گفته است که ۹۴ درصد از کودکان دانمارکی زیر ۱۳ سال در یکی از شبکههای اجتماعی حساب کاربری دارند و بیش از نیمی از کودکان زیر ۱۰ سال نیز در این پلتفرمها حاضر هستند. او گفته است: «مقدار زمان آنلاین بودن و میزان خشونت و آسیبهایی که در معرض آنها قرار میگیرد، خطر بسیار زیادی برای کودکان ما ایجاد میکند.»
استیج همچنین از غولهای فناوری بهعنوان شرکتهای بزرگی یاد کرده که با وجود داشتن منابع مالی فراوان، تمایلی به سرمایهگذاری در حوزه امنیت کودکان و جامعه ندارند.
البته این ممنوعیت بلافاصله اجرا نخواهد شد و احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید تا قانون مربوطه در پارلمان تصویب شود. استیج میگوید باید اطمینان یافت که قانون بهدرستی اجرا میشود و شرکتهای فناوری راهی برای فرار از آن نداشته باشند.
این اقدام یکی از گستردهترین گامها از سوی یک دولت اروپایی برای محدودسازی استفاده از شبکههای اجتماعی در میان نوجوانان و کودکان است، مسئلهای که در سراسر جهان نگرانیهای زیادی ایجاد کرده است.
قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا که دو سال پیش به اجرا درآمد، حضور کودکان زیر ۱۳ سال در پلتفرمهایی مانند تیکتاک و اینستاگرام را ممنوع میکند. البته شبکههای اجتماعی هم در سالهای اخیر اقداماتی برای محافظت از کودکان اجرا کردهاند. برای مثال، اینستاگرام از سال ۲۰۲۲ برنامهای را آغاز کرده که طی آن با هوش مصنوعی، سن کاربران را از روی چهره آنها تخمین میزند. گوگل هم اخیراً برنامه مشابهی را برای تشخیص سن کاربران زیر ۱۸ سال یوتوب آغاز کرده بود.
منبع: دیجیاتو