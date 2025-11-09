پشت‌صحنه علمیِ خمیردندانِ ساخته‌شده از مو: ۱. پروتئین کراتین از مو یا پشم استخراج می‌شود ۲. کراتین با بزاق ترکیب می‌شود، جایی که مواد معدنی را جذب می‌کند ۳. مواد معدنی و کراتین ترکیب می‌شوند ۴. یک ساختار بلوری بسیار سازمان‌یافته که شبیه مینای دندان است، تشکیل می‌شود ۵.مینای تقلیدی به‌وسیله خمیردندان یا ژل به دندان‌ها اعمال می‌شود.

چگونه کراتین از دندان‌ها محافظت می‌کند؟

در حالی که خمیردندان‌های حاوی فلوراید برای کُند کردن این روند استفاده می‌شوند، درمان‌های مبتنی بر کراتین به‌شکل کامل آن را متوقف می‌کنند. کراتین لایه‌ای معدنی و متراکم ایجاد می‌کند که از دندان محافظت کرده و کانال‌های عصبی در معرض را که موجب حساسیت می‌شوند، می‌پوشاند و هم حمایت ساختاری و هم کاهش علائم را فراهم می‌کند. این درمان می‌تواند به کمک خمیردندان برای مصرف روزانه یا به‌شکل ژل تخصصی (مشابه لاک ناخن) برای ترمیم هدفمند ارائه شود.

تیم تحقیقاتی در حال بررسی راه‌های کاربرد بالینی است و باور دارد که روش بازسازی مینای دندان با کراتین، طی دو تا سه سال آینده برای عموم قابل‌دسترس خواهد شد. این پژوهش نشان داده که دانشمندان کراتین را از «پشم» استخراج کردند. آن‌ها دریافتند زمانی که کراتین روی سطح دندان اعمال می‌شود و با مواد معدنی موجود در بزاق تماس برقرار می‌کند، ساختاری بلوری و بسیار سازمان‌یافته به‌وجود می‌آورد که شبیه مینای طبیعی است. با گذشت زمان، این داربست همچنان کلسیم و فسفات جذب می‌کند و لایه‌ای محافظ شبیه مینا در اطراف دندان ایجاد می‌کند. این موضوع گامی مهم در دندان‌پزشکی بازساختی به‌حساب می‌آید.