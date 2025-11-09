پژوهشگران دریافتند «کراتین»، یعنی همان پروتئینی که در مو وجود دارد، می‌تواند به‌شکل طبیعی مینای دندان را بازسازی و محافظت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خمیردندانی که از موی انسان ساخته می‌شود، می‌تواند روشی پایدار و مؤثر از دید بالینی برای محافظت و ترمیم دندان‌های آسیب‌دیده باشد. پژوهشگران در بررسی‌های خود دریافتند خمیردندان تهیه‌شده از موی انسان می‌تواند راهی سازگار با محیط زیست و اثبات‌شده از دید علمی برای تقویت و ترمیم دندان‌های آسیب‌دیده باشد.

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد «کراتین»، پروتئین طبیعی موجود در مو، قادر است مینای دندان را بازسازی کرده و از مراحل اولیه پوسیدگی جلوگیری کند. دانشمندان کالج کینگ لندن کشف کردند هنگامی که کراتین با مواد معدنی موجود در بزاق واکنش می‌دهد، لایه‌ای محافظ ایجاد می‌کند که ساختار و عملکردی بسیار شبیه مینای طبیعی دارد.

دکتر شریف الشرکاوی، نویسنده ارشد و متخصص پروتزهای دندانی در کالج کینگ لندن، گفته: «برخلاف استخوان‌ها و مو، مینای دندان قابلیت بازسازی ندارد؛ وقتی از بین برود، برای همیشه از دست رفته است.» عوامل روزمره مانند غذاها و نوشیدنی‌های اسیدی، بهداشت ضعیف دهان و دندان و روند طبیعی پیری می‌توانند این لایه محافظ را فرسوده کنند و در نهایت موجب حساسیت دندان، ناراحتی و حتی از دست‌دادن دندان شوند.

پشت‌صحنه علمیِ خمیردندانِ ساخته‌شده از مو: ۱. پروتئین کراتین از مو یا پشم استخراج می‌شود ۲. کراتین با بزاق ترکیب می‌شود، جایی که مواد معدنی را جذب می‌کند ۳. مواد معدنی و کراتین ترکیب می‌شوند ۴. یک ساختار بلوری بسیار سازمان‌یافته که شبیه مینای دندان است، تشکیل می‌شود ۵.مینای تقلیدی به‌وسیله خمیردندان یا ژل به دندان‌ها اعمال می‌شود.

چگونه کراتین از دندان‌ها محافظت می‌کند؟

در حالی که خمیردندان‌های حاوی فلوراید برای کُند کردن این روند استفاده می‌شوند، درمان‌های مبتنی بر کراتین به‌شکل کامل آن را متوقف می‌کنند. کراتین لایه‌ای معدنی و متراکم ایجاد می‌کند که از دندان محافظت کرده و کانال‌های عصبی در معرض را که موجب حساسیت می‌شوند، می‌پوشاند و هم حمایت ساختاری و هم کاهش علائم را فراهم می‌کند. این درمان می‌تواند به کمک خمیردندان برای مصرف روزانه یا به‌شکل ژل تخصصی (مشابه لاک ناخن) برای ترمیم هدفمند ارائه شود.

تیم تحقیقاتی در حال بررسی راه‌های کاربرد بالینی است و باور دارد که روش بازسازی مینای دندان با کراتین، طی دو تا سه سال آینده برای عموم قابل‌دسترس خواهد شد. این پژوهش نشان داده که دانشمندان کراتین را از «پشم» استخراج کردند. آن‌ها دریافتند زمانی که کراتین روی سطح دندان اعمال می‌شود و با مواد معدنی موجود در بزاق تماس برقرار می‌کند، ساختاری بلوری و بسیار سازمان‌یافته به‌وجود می‌آورد که شبیه مینای طبیعی است. با گذشت زمان، این داربست همچنان کلسیم و فسفات جذب می‌کند و لایه‌ای محافظ شبیه مینا در اطراف دندان ایجاد می‌کند. این موضوع گامی مهم در دندان‌پزشکی بازساختی به‌حساب می‌آید.

جایگزینی پایدار برای درمان‌های مرسوم

سارا گِیمیا، پژوهشگر دکتری در کالج کینگ لندن و نویسنده اصلی مقاله، افزود: «کراتین جایگزینی تحول‌آفرین برای درمان‌های فعلی دندان‌پزشکی خواهد بود. این ماده نه‌تنها به‌شکل پایدار از ضایعات بیولوژیکی مانند مو و پوست به‌دست می‌آید، بلکه نیاز به رزین‌های پلاستیکی متداول در دندان‌پزشکی ترمیمی که سمی و کم‌دوام هستند از بین می‌برد. افزون بر این، کراتین ظاهری بسیار طبیعی‌تر دارد، زیرا بهتر با رنگ دندان اصلی هماهنگ می‌شود.»

با افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری مواد پزشکی و استفاده طولانی‌مدت از فلوراید، این کشف، کراتین را به گزینه‌ای پیشرو برای مراقبت‌های دندانی آینده تبدیل می‌کند. این پژوهش همچنین با تلاش‌های گسترده‌تر برای نوآوری در زمینه بازیافت و تبدیل ضایعات به مواد درمانی همسو است؛ تبدیل چیزی که همواره دور ریخته می‌شود به یک منبع ارزشمند درمانی.

سارا گِیمیا گفته: «این فناوری پلی میان زیست‌شناسی و دندان‌پزشکی ایجاد می‌کند و ماده زیستی سازگاری با محیط زیست است که فرآیندهای طبیعی را تقلید می‌کند.»

دکتر الشَرکاوی در پایان افزود: «ما در حال ورود به دوره‌ای هیجان‌انگیز هستیم که در آن زیست‌فناوری به ما امکان می‌دهد نه‌تنها علائم را درمان کنیم، بلکه عملکرد زیستی را با استفاده از مواد بدن خود فرد بازگردانیم. با توسعه بیشتر و همکاری با صنعت، ممکن است به‌زودی لبخندهایی قوی‌تر و سالم‌تر را با چیزی به‌سادگی یک کوتاهی مو به‌دست آوریم.»

منبع: عصر ایران

برچسب ها: خمیردندان ، سلامت دهان و دندان
خبرهای مرتبط
خمیردندان ترانزیستوری هم به بازار آمد
خوراکی‌های مفید برای سلامت دندان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خط سفید هواپیما بر فراز شهرهای‌مان چیست؟
۱۵ موجود عجیب اعماق اقیانوس که شبیه بیگانگان فضایی هستند
ماشینی که چند سال خواب بوده چه مشکلاتی دارد؟
چطور اروپایی‌ها در دل قزوین ساکن شدند؟ ماجرای عجیب اهالی روستای زرگر
مزایای جالب خمیردندان ساخته‌ شده از مو
عروسی در مسیر اذان؛ روایت یک ازدواج متفاوت در دل مسجد!
نقش دیپلمات‌های انگلیسی در شعله‌ور ساختن تنش‌های مرزی ایران
چرا عراقی‌ها عاشق سریال ستایش شدند؟
اقبال لاهوری؛ غرب‌دیده‌ای که غرب‌زده نشد!
قانون جدید دانمارک؛ ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی
آخرین اخبار
دانش آموزان بازیگر پنهان فروش‌های میلیاردی
بازتاب جهانی رونمایی مجسمه شاپور یکم؛ پیوند اسطوره، مقاومت و هویت ملی
بررسی ۱۷ مسجد ایرانی ثبت شده در فهرست موقت یونسکو
کم کالری، اما مُغَذی؛ این سبزی جادویی را از دست ندهید
شهیدی که قاتلش را بخشید
راز دوام ازدواج ۸۳ ساله زوج آمریکایی
اقبال لاهوری؛ غرب‌دیده‌ای که غرب‌زده نشد!
هوش مصنوعی نتوانست جای انسان را بگیرد
ماشینی که چند سال خواب بوده چه مشکلاتی دارد؟
چرا عراقی‌ها عاشق سریال ستایش شدند؟
چاق‌ها دیگر نمی توانند وارد آمریکا شوند
۱۵ موجود عجیب اعماق اقیانوس که شبیه بیگانگان فضایی هستند
نقش دیپلمات‌های انگلیسی در شعله‌ور ساختن تنش‌های مرزی ایران
مزایای جالب خمیردندان ساخته‌ شده از مو
قانون جدید دانمارک؛ ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی
چطور اروپایی‌ها در دل قزوین ساکن شدند؟ ماجرای عجیب اهالی روستای زرگر
خط سفید هواپیما بر فراز شهرهای‌مان چیست؟
عروسی در مسیر اذان؛ روایت یک ازدواج متفاوت در دل مسجد!