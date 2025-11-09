هشت نفر پس از برخورد یک قایق ماهیگیری با شناور تجاری در شرق چین مفقود شدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک قایق ماهیگیری روز یکشنبه پس از برخورد با یک شناور تجاری در سواحل استان شاندونگ در شرق چین غرق شد و هشت ملوان آن ناپدید شدند.

مقامات اعلام کردند قایق ماهیگیری ثبت‌شده در لیائونینگ و شناور تجاری ثبت‌شده در شانگهای در فاصله حدود ۳.۵ مایل دریایی شرق استان شاندونگ با یکدیگر برخورد کردند.

پس از این برخورد، قایق ماهیگیری غرق شد، اما شناور تجاری بدون آسیب باقی ماند.

به گزارش گلوبال تایمز، سوابق ثبت نشان می‌داد این قایق ماهیگیری در زمان ترک بندر ۹ نفر روی عرشه داشته است.

مقامات در حال استفاده از شناور‌های نجات، هلیکوپتر‌ها و قایق‌های تجاری و ماهیگیری نزدیک به محل برای یافتن مفقودین هستند.

یک نفر نجات یافته و در شرایط پایدار به سر می‌برد، در حالی که هشت نفر دیگر همچنان مفقود هستند و عملیات جست‌و‌جو و نجات ادامه دارد.

