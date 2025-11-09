باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری معاون روابط عمومی نیروی هوافضا سپاه در نشستی خبری به مناسبت هفته هوافضا گفت: چند سالی است که در هوافضای سپاه بر اساس نظر فرمانده به مناسبت شهادت شهید تهرانی مقدم سلسله برنامه‌های تبیینی در راستای معرفی شخصیت‌های شاخص نیرو و همچنین توانمندی‌های این نیرو برگزار می‌کنیم. شهید تهرانی مقدم در ۲۱ آبان ماه به شهادت رسید و به همین مناسبت در طول هفته سلسله برنامه‌های برگزار می‌کنیم.

وی افزود: امسال اولین سالی‌است که این هفته را بدون حضور سردار حاجی‌زاده برگزار می‌کنیم و اهمیت برگزاری این هفته بسیار مهم‌تر و دوچندان شده است. نیروی هوافضای سپاه از زمان تاسیس تا کنون ۵۷۰ تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و تنها نیرویی است که تاکنون ۵ فرمانده آن به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند و در طول سالیان متمادی این شهدای بزرگ توانستند فرهنگ ایثار و فداکاری را در این نیرو نهادینه کنند. گرچه به ظاهر امسال شهید حاجی‌زاده را در بین خودمان نداریم، اما حضور گرم و امید آفرین ایشان را در لحظه نصب برنامه خودمان احساس می‌کنیم. شاید بتوان گفت که امسال فرماندهی ایشان را امسال بیشتر لمس کردیم؛ چرا که شهدا واقعاً زنده هستند.

وی خاطرنشان‌کرد: رژیم خبیث صهیونیستی اشتباه کرد که فکر می‌کرد با به شهادت رساندن فرماندهان نیروی هوافضا می‌توانند این مسیر رشد و بلندندگی را از بین ببرد. در حالی که امسال حضور شهید حاجی‌زاده را در کنار خود احساس می‌کنیم.

معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه عنوان کرد: کار بزرگی که شهدای عزیز در جنگ ۱۲ روزه رقم زدند آنچنان بود که دنیا به احترام توان موشکی ایران ایستاد و این قدرت و توان چیزی نبود جز محصول تفکر بلند شخصیت‌های بزرگی نظیر طهرانی مقدم، حاجی‌زاده و باقری که تا پای جان برای سربلندی ایران عزیز ایستادند.



وی تصریح کرد: کشور ما در طول قرون متمادی بدون در نظر گرفتن اینکه چه نوع حاکمیتی سر کار بوده، مورد تعرض و تهاجم بدخواهان بوده است؛ کشوری که دشمن دارد، باید به فکر باشد و باید برای سربلندی کشور و امنیت ملتش تولید قدرت کند و قوی شود؛ شهدای عزیز و رزمندگان ما در نیروی هوافضا توانمندی موشکی نیروی هوافضا به نمایش گذاشتند و دنیا را به تحسین وادار کردند. شهید حاجی‌زاده می‌گفت که اگر قرار است ایران قوی شود، قدرتی که در نیروی هوافضا ایجاد شده است، باید به عنوان نمونه تولید قدرت به سایر عرصه‌ها تسری پیدا کند و ایران را ایرانیان بسازند.

نادری تاکید کرد: پیام شهید حاجی‌زاده و شهدای نیروی هوافضا این است که «برای قوی شدن باید همه دست به دست هم بدهیم». ان‌شاءالله کشور ما روزی به ایمنی پایدار و همه جانبه برسد که مردم ما در امنیت و آرامش زندگی کنند و هیچ متجاوزی به خود جرات ندهد که تهدیدی علیه کشور ما باشد.

معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات برنامه‌های هفته هوافضا پرداخت و گفت: ۱۵ آبان ماه برنامه‌ی هفته هوافضا را با غبارروبی مزار مطهر شهدای اقتدار آغاز کردیم. روز جمعه نیز مراسم دعای پرفیض ندبه را در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) نیروی هوافضا برگزار کردیم. ان‌شاءالله روز دوشنبه طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری برنامه شب خاطره را با مشارکت حوزه هنری خواهیم داشت. همچنین در روز ۲۱ آبان ماه سالروز شهادت پدر موشکی ایران شهید تهرانی مقدم که به عنوان روز نیروی هوافضای سپاه در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، در محل شهادت آن شهید مراسمی را برگزار خواهیم کرد. روز پنج‌شنبه نیز در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) مراسم یادواره شهدای نیروی هوافضا و گرامیداشت چهاردهمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار تهرانی مقدم را خواهیم داشت.

منبع: ایسنا