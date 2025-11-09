بیش از ۲۰۰ موسسه از ترکیه و ۴۸ کشور دیگر در اجلاس بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه به غزه شرکت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بیش از ۲۰۰ موسسه از ترکیه و ۴۸ کشور دیگر در اجلاس بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه به غزه که توسط بنیاد دیانت ترکیه (TDV) سازماندهی شده است، شرکت خواهند کرد تا بحران انسانی غزه را برجسته کرده و همبستگی جهانی را تقویت کنند.

این اجلاس در ۱۱ و ۱۲ نوامبر در استانبول با موضوع "آینده غزه" برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود این اجلاس میزبان بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده از جمله نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، دانشگاهیان و نمایندگان رسانه‌ها باشد.

هدف این اجلاس، رسیدگی به بحران انسانی دو ساله در غزه با رسیدگی به نیاز‌های فوری میلیون‌ها نفر آسیب‌دیده از زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و مسکن است. همچنین، این اجلاس، کمک‌های پایدار و بهبود اوضاع پس از آتش‌بس را ترویج خواهد داد.

این اجلاس دو روزه شامل پنج کارگاه آموزشی برای بحث در مورد تمام موضوعات مربوط به کمک‌های بشردوستانه جامع و سیستماتیک در غزه خواهد بود. در پایان اجلاس، بیانیه نهایی منتشر خواهد شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش بس غزه ، کمک های بشردوستانه
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 68 هزار و 987 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود.
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
