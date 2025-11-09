باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بیش از ۲۰۰ موسسه از ترکیه و ۴۸ کشور دیگر در اجلاس بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه به غزه که توسط بنیاد دیانت ترکیه (TDV) سازماندهی شده است، شرکت خواهند کرد تا بحران انسانی غزه را برجسته کرده و همبستگی جهانی را تقویت کنند.

این اجلاس در ۱۱ و ۱۲ نوامبر در استانبول با موضوع "آینده غزه" برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود این اجلاس میزبان بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده از جمله نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، دانشگاهیان و نمایندگان رسانه‌ها باشد.

هدف این اجلاس، رسیدگی به بحران انسانی دو ساله در غزه با رسیدگی به نیاز‌های فوری میلیون‌ها نفر آسیب‌دیده از زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و مسکن است. همچنین، این اجلاس، کمک‌های پایدار و بهبود اوضاع پس از آتش‌بس را ترویج خواهد داد.

این اجلاس دو روزه شامل پنج کارگاه آموزشی برای بحث در مورد تمام موضوعات مربوط به کمک‌های بشردوستانه جامع و سیستماتیک در غزه خواهد بود. در پایان اجلاس، بیانیه نهایی منتشر خواهد شد.

منبع: آناتولی