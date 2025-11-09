باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی مدعی است که سربازان ترکیه به عنوان بخشی از نیرو‌های چند ملیتی حافظ صلح در غزه نخواهند بود.

طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس غزه، خواستار تشکیل یک نیروی موقت بین‌المللی در این باریکه است. این نیرو هنوز تأسیس نشده و بسیاری از کشور‌ها خواستار آن هستند که از شورای امنیت سازمان ملل مجوز داشته باشد.

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه پیش از این گفته بود که آنکارا نیز در این امر مشارکت خواهد کرد.

همچنین، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که آنکارا «نقش سازنده‌ای» در تشکیل این نیرو‌ها ایفا خواهد کرد، اما واشنگتن در این مورد چیزی را به (رژیم) اسرائیل تحمیل نخواهد کرد.

منبع: رویترز