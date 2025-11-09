رژیم صهیونیستی مجددا مدعی شد که سربازان ترکیه در ترکیب نیرو‌های چندملیتی حافظ صلح در غزه حضور نخواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی مدعی است که سربازان ترکیه به عنوان بخشی از نیرو‌های چند ملیتی حافظ صلح در غزه نخواهند بود.

طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس غزه، خواستار تشکیل یک نیروی موقت بین‌المللی در این باریکه است. این نیرو هنوز تأسیس نشده و بسیاری از کشور‌ها خواستار آن هستند که از شورای امنیت سازمان ملل مجوز داشته باشد.

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه پیش از این گفته بود که آنکارا نیز در این امر مشارکت خواهد کرد.

همچنین، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که آنکارا «نقش سازنده‌ای» در تشکیل این نیرو‌ها ایفا خواهد کرد، اما واشنگتن در این مورد چیزی را به (رژیم) اسرائیل تحمیل نخواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: نیروی حافظ صلح ، نوار غزه ، ترکیه
خبرهای مرتبط
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
آخرین اخبار
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»