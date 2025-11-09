باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان، در خصوص همکاری‌های دوجانبه و نیز تنش‌های اخیر بین پاکستان و افغانستان و روند مذاکرات فی‌مابین دو کشور گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی با ابراز نگرانی در مورد تداوم تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان پاکستان و افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت و همفکری جهت کاهش تنش و برقراری صلح بین دو کشور همسایه اعلام کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان با تشکر از حسن‌نیت جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت موجود و نتایج گفت‌و‌گو‌ها بین افغانستان و پاکستان را تشریح کرد و بر تعهد افغانستان در رعایت آتش‌بس و حل مشکلات از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص ضرورت تعامل و همکاری برای تأمین حق‌آبه‌های ایران با وزیر خارجه افغانستان گفت‌و‌گو کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت