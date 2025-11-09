در جلسه امروز هیات دولت، وزیر راه و شهرسازی در گزارش جدید خود از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن، از تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و بیست و ششمین جلسه هیات دولت عصر امروز -یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴- به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل شد.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و موضوعات دستگاه‌ها توسط اعضا، وزیر راه و شهرسازی در ضمن ارائه گزارشی در مورد «پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن» اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۸۴۵ هزار نفر برای واحد‌های مسکونی ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند.

به گفته فرزانه صادق، از این تعداد ۷۳ هزار واحد تاکنون تحویل داده شده که تحویل ۵۱ هزار واحد در طول یک‌سال گذشته انجام شده است و برنامه‌ریزی و تامین مالی این پروژه به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم شده که در ۳ سال آینده به اتمام برسند.

در این جلسه همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) بند (ج) ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم در خصوص نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌ها و مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن بررسی و تصویب شد.

این موضوع در راستای کمک به اجرای سیاست دولت در خصوص تقویت محله‌محوری و ارتباط بیشتر اهالی محل با محوریت مدرسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

منبع: ریاست جمهوری

