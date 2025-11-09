مسعود پزشکیان با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران، ضمن دیدار با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال، برای دقایقی همراه با آنان پا به توپ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان شامگاه امروز -یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴- با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال دیدار و در فضایی صمیمی با آنان به گفت‌و‌گو نشست.

رئیس جمهور در جریان این دیدار، با توضیحات وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون، مربی و یکی از کاپیتان‌های تیم، در جریان آخرین وضعیت تمرینات و آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت.

پزشکیان همچنین برای دقایقی با تعدادی از بازیکنان تیم ملی پا به توپ شده و فوتبال بازی کردند.

فوتبال رئیس‌جمهور همراه با ملی‌پوشان فوتبال

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، تیم ملی فوتبال ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۴
ای مردم برنج چندبود چند شد؟!
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۴
فقط دوچرخه سواری و توپ بازی بلده.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۱۹ آبان ۱۴۰۴
رو مخی
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۴
تقویت روحیه
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Shadi
۰۷:۰۱ ۱۹ آبان ۱۴۰۴
پیرمرد
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۱۹ آبان ۱۴۰۴
مسعود پزشکیان هم متأسفانه مانند حسن روحانی هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، مردم و کشور نکرده است
۱
۱۰
پاسخ دادن
