مسعود پزشکیان با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران، ضمن دیدار با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال، برای دقایقی همراه با آنان پا به توپ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان شامگاه امروز -یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴- با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال دیدار و در فضایی صمیمی با آنان به گفت‌و‌گو نشست.

رئیس جمهور در جریان این دیدار، با توضیحات وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون، مربی و یکی از کاپیتان‌های تیم، در جریان آخرین وضعیت تمرینات و آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت.

پزشکیان همچنین برای دقایقی با تعدادی از بازیکنان تیم ملی پا به توپ شده و فوتبال بازی کردند.

منبع: ریاست جمهوری