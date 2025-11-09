باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌رضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، با نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در این ولایت، دیدار و گفتگو کرد.

این نشست که با حضور معاون نمایندگی وزارت امور خارجه ایران برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و کشاورزی متمرکز بود.

در این دیدار، سرکنسول ایران با اشاره به ظرفیت‌های مشترک میان دو کشور، خواستار تسهیل روابط تجاری و تقویت تعاملات مرزی شد. والی طالبان نیز بر اهمیت نقش سرکنسولگری ایران در پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی تأکید کرد و استفاده حداکثری از ظرفیت بندر اسلام‌قلعه برای ارتقای مبادلات تجاری را ضروری خواند.

این دیدار در چارچوب سیاست همسایگی ایران و با هدف تقویت پیوندهای منطقه‌ای صورت گرفت. این در حالی است که به تازگی کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، نیز با سفر به کابل با مقامات بلندپایه طالبان دیدار کرده بود.

در جریان سفر غریب‌آبادی به کابل، طرفین در مورد مسائل مرزی، آبی و حقوقی-قضایی تبادل نظر کردند و به توافقات متعددی از جمله ازسرگیری پروژه نوسازی علائم مرزی پس از ۷ سال توقف، تأکید بر اجرای کامل معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، توافق برای برگزاری نشست کمیسران آب دو کشور در تهران و همچنین انتقال زندانیان دو کشور دست یافتند. همچنین بر تشکیل کمیته‌های فنی و حقوقی برای حل‌وفصل نقاط ابهام مرزی و تأمین حقابه محیط‌زیستی تالاب‌های هامون تأکید شد.