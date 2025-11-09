در دیداری با هدف تقویت مناسبات دوجانبه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات با والی طالبان در این ولایت دیدار و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مرزی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌رضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، با نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در این ولایت، دیدار و گفتگو کرد.

این نشست که با حضور معاون نمایندگی وزارت امور خارجه ایران برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و کشاورزی متمرکز بود.

در این دیدار، سرکنسول ایران با اشاره به ظرفیت‌های مشترک میان دو کشور، خواستار تسهیل روابط تجاری و تقویت تعاملات مرزی شد. والی طالبان نیز بر اهمیت نقش سرکنسولگری ایران در پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی تأکید کرد و استفاده حداکثری از ظرفیت بندر اسلام‌قلعه برای ارتقای مبادلات تجاری را ضروری خواند.

این دیدار در چارچوب سیاست همسایگی ایران و با هدف تقویت پیوندهای منطقه‌ای صورت گرفت. این در حالی است که به تازگی کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، نیز با سفر به کابل با مقامات بلندپایه طالبان دیدار کرده بود.

در جریان سفر غریب‌آبادی به کابل، طرفین در مورد مسائل مرزی، آبی و حقوقی-قضایی تبادل نظر کردند و به توافقات متعددی از جمله ازسرگیری پروژه نوسازی علائم مرزی پس از ۷ سال توقف، تأکید بر اجرای کامل معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، توافق برای برگزاری نشست کمیسران آب دو کشور در تهران و همچنین انتقال زندانیان دو کشور دست یافتند. همچنین بر تشکیل کمیته‌های فنی و حقوقی برای حل‌وفصل نقاط ابهام مرزی و تأمین حقابه محیط‌زیستی تالاب‌های هامون تأکید شد.

برچسب ها: روابط ایران و افغانستان ، سرکنسول ایران در هرات ، تعامل با طالبان ، مرز ایران و افغانستان
خبرهای مرتبط
دیدار معاون وزیر خارجه ایران با والی هرات برای توسعه همکاری‌های مرزی
توافق تهران و کابل برای بازنگری نشانگرهای مرزی و احیای گفت‌وگوهای حقوقی
طالبان:
رسانه‌های وابسته به بیگانگان در پی تخریب روابط افغانستان و ایران هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
آخرین اخبار
سرکنسول ایران در هرات با والی طالبان دیدار کرد
بازگشایی کنسولگری افغانستان در بن تحت مدیریت طالبان
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
احتمال منفی شدن رشد اقتصادی آمریکا به خاطر تعطیلی طولانی مدت دولت
تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
فرستاده ترامپ فردا با نتانیاهو دیدار می‌کند
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط