باشگاه خبرنگاران جوان- اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرگونه تنش در مرزهای شرقی خود نگران است، گفت: این نگرانی نه صرفاً به دلیل هممرزی، بلکه بهخاطر پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی با دو کشور مسلمان افغانستان و پاکستان است.
وی با تأکید بر اینکه ناامنی در این منطقه میتواند ثبات کل منطقه را تحتالشعاع قرار دهد، افزود: از ابتدای بروز تنشها، ایران طرفین را به خویشتنداری دعوت کرده و آمادگی خود را برای کمک به حلوفصل اختلافات اعلام نموده است.
بقایی به تماسهای اخیر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با مقامات افغانستان و پاکستان اشاره کرد و گفت: در آخرین اقدام، دکتر عراقچی در تماسهای جداگانه با وزرای خارجه دو کشور، دیدگاههای ایران را در خصوص ضرورت گفتوگو و پرهیز از تشدید تنشها مطرح کرد.
وی تصریح کرد: ایران بار دیگر آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت در مسیر کاهش تنشها اعلام میکند و در صورت استقبال طرفین، از هیچ تلاشی برای بهبود روابط و بازگشت ثبات دریغ نخواهد کرد.
گفتنیاست که سید عباس عراقچی در تماسهایی تلفنی با محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت طالبان، درباره تحولات منطقهای و روند گفتوگوهای دوجانبه تبادل نظر کرد.
این در حالی است که گفتوگوهای اخیر میان کابل و اسلامآباد در استانبول، با میانجیگری قطر و ترکیه بینتیجه پایان یافت.