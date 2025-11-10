رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات از برقراری سطح بالای هماهنگی امنیتی بین دولت فدرال و منطقه کردستان برای تأمین امنیت فرآیند انتخابات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری عراقی، هماهنگی امنیتی سطح بالایی بین دولت فدرال و منطقه کردستان برای تضمین امنیت فرآیند انتخابات برقرار شده است.

قیس المحمداوی، رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات و معاون فرمانده عملیات‌های مشترک، تأکید کرد که در چهار ماه گذشته سطح بالایی از هماهنگی امنیتی بین دولت فدرال و منطقه کردستان وجود داشته که به یکپارچگی تلاش‌ها برای تأمین امنیت فرآیند انتخابات کمک کرده است.

وی افزود که قانون انتخابات به صورت یکسان اجرا می‌شود و تنها تفاوت در نهاد حافظ امنیت است که در داخل منطقه کردستان به واحد‌های پیشمرگه سپرده می‌شود.

المحمداوی همچنین به برنامه‌ریزی دقیق برای انتقال مواد انتخاباتی از طریق هوا و زمین بر اساس زمان‌بندی مشخص اشاره کرد و گفت که در روز رای‌گیری عمومی، مواد انتخاباتی از طریق فرودگاه‌های اربیل و سلیمانی توسط هوا منتقل خواهند شد.

منبع:واع

برچسب ها: انتخابات عراق ، اربیل کردستان
