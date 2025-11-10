باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز مطالعات اسرای فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای، طرح تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست را محکوم کرده و آن را جنایتی جنگی و تجلی نژادپرستی نظامند خوانده است.

بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی در تلاش برای تصویب سریع این قانون نژادپرستانه است که اعدام اسرای فلسطینی را مجاز می‌شمارد. این طرح که با حمایت فعال وزیر افراطی، ایتامار بن‌گویر، رو‌به‌رو است، به عنوان تهدیدی برای آینده رژیم صهیونیستی در صورت عدم تصویب توصیف شده است.

این مرکز تأکید کرد که این قانون نه تنها نقض فاحش حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ژنو است، بلکه جان اسرای فلسطینی را به دست افراطیانی می‌سپارد که کوچک‌ترین احترامی برای موازین حقوق بشری قائل نیستند.

گزارش این نهاد حاکی است که حتی بدون تصویب این قانون، رژیم صهیونیستی تاکنون دست کم ۸۱ اسیر فلسطینی را از طریق شیوه‌هایی، چون اعدام فراقضایی، شکنجه مرگبار، اهمال عمدی در درمان و محرومیت از غذا به قتل رسانده است.

هشدار داده شده که در صورت تصویب نهایی این قانون، کشتن روزانه اسرا تحت پوشش "قانونی" و با تصویب رسمی کنست انجام خواهد شد.

این بیانیه با اشاره به تبعیض سیستماتیک این قانون، خاطرنشان کرد که مفاد آن تنها شامل فلسطینیان شده و شامل شهروندان اسرائیلی نمی‌شود.

مرکز مطالعات اسرای فلسطینی از نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر خواسته تا برای توقف این جنایت جدید فورا اقدام کنند، چرا که تصویب چنین قانونی چراغ سبزی برای قتل‌عام سیستماتیک اسرا خواهد بود.

منبع: المیادین