باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های اعمال‌شده تحت قانون سزار علیه سوریه را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد که کلیه تحریم‌های مربوط به قانون سزار به استثنای برخی معاملات مرتبط با روسیه و ایران موقتاً متوقف شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد که واشنگتن متعهد به دستیابی به سوریه‌ای باثبات، یکپارچه و صلح‌آمیز است.

این تصمیم همزمان با سفر محمد الجولانی، رئیس دوره انتقالی سوریه و دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید اتخاذ شده است.

منبع: الجزیره