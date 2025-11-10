وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه را به حالت تعلیق درآورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های اعمال‌شده تحت قانون سزار علیه سوریه را به حالت تعلیق درآورده است.

به گزارش الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد که کلیه تحریم‌های مربوط به قانون سزار به استثنای برخی معاملات مرتبط با روسیه و ایران موقتاً متوقف شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای ادعا کرد که واشنگتن متعهد به دستیابی به سوریه‌ای باثبات، یکپارچه و صلح‌آمیز است.

این تصمیم همزمان با سفر محمد الجولانی، رئیس دوره انتقالی سوریه و دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید اتخاذ شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قانون سزار ، دولت سوریه
خبرهای مرتبط
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
تجمعات مرموز در سوریه جرقه فتنه‌ای جدید؟
صندوق‌های رأی بغداد، آینده «عمق استراتژیک» تهران؛
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غذای لوکس ترامپ در آسمان، در حالی‌که آمریکایی‌ها گرسنه‌اند!
زهران ممدانی و تصویر ما از موفقیت
جنگ بر سر ریاست جمهوری در اقلیم کردستان؛ دموکرات‌ها علیه اتحادیه میهنی
رویترز: سوریه توطئه‌های داعش علیه جولانی را خنثی کرد
اوکراین متهم به انفجار نورد استریم شد
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۶ نفر را کشت
تجمعات مرموز در سوریه جرقه فتنه‌ای جدید؟
اعتراف سربازان اسرائیلی: غزه، محل سقوط امید و جان‌های بی‌گناه
دیدار کوشنر و ویتکاف با نتانیاهو برای بررسی مرحله دوم توافق آتش‌بس 
درخواست سارکوزی برای آزادی از زندان تا زمان فرجام‌خواهی
آخرین اخبار
یاوه گویی نتانیاهو درباره خنثی کردن برنامه هسته‌ای ایران
مرکز مطالعات اسرای فلسطینی تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی را محکوم کرد
هماهنگی امنیتی عراق و کردستان در جریان انتخابات
پاکستان: ۲۰ شبه‌نظامی در منطقه مرزی با افغانستان کشته شدند
ادامه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی؛ ۲۴۲ شهید و ۶۲۰ مجروح در غزه
فشار اسرائیل به ارتش لبنان برای بازرسی منازل در جنوب
انفجار در منطقه شلوغ دهلی نو
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تضمین شفافیت انتخابات
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۶ نفر را کشت
برنامه عراق برای انتقال صندوق‌های رای از مناطق دوردست
کرد‌ها در سودای تصاحب بیشتر قدرت از طریق پارلمان عراق
رژیم صهیونیستی امروز برای دومین بار جنوب لبنان را بمباران کرد
کرملین: شایعات اختلاف پوتین و لاوروف بی‌اساس است
زلنسکی به دنبال ۲۵ سامانه پاتریوت برای اوکراین است
جنگ بر سر ریاست جمهوری در اقلیم کردستان؛ دموکرات‌ها علیه اتحادیه میهنی
اعتراف سربازان اسرائیلی: غزه، محل سقوط امید و جان‌های بی‌گناه
رویترز: سوریه توطئه‌های داعش علیه جولانی را خنثی کرد
دوماه پس از آتش‌بس؛ اسرائیل همچنان به بمباران ادامه می‌دهد
۱۳ کشته در پی واژگونی قایق حامل مهاجران روهینگیا در سواحل مالزی
تمجید اتحادیه عرب از فناوری پیشرفته در انتخابات عراق
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
رئیس جمهور فرانسه میزبان محمود عباس خواهد بود
تجمعات مرموز در سوریه جرقه فتنه‌ای جدید؟
روسیه و هند همکاری هسته‌ای جدیدی آغاز کردند
تایلند توافق آتش‌بس با کامبوج را به حالت تعلیق درآورد
اوکراین متهم به انفجار نورد استریم شد
فلج شدن بخش کشاورزی و دامپروری غزه
دیدار کوشنر و ویتکاف با نتانیاهو برای بررسی مرحله دوم توافق آتش‌بس 
امارات احتمالاً به نیروی تثبیت‌کننده بین المللی در غزه نخواهد پیوست
زهران ممدانی و تصویر ما از موفقیت