چارچوب هماهنگی عراق در بیانیه‌ای بر ضرورت حفاظت از فرآیند انتخابات و تضمین صحت و شفافیت آن تأکید کرد و از مردم این کشور خواست در این رویداد ملی مشارکت گسترده داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری عراق (واع)، چارچوب هماهنگی بر حفاظت از فرآیند انتخابات و سیاست و تضمین صحت و شفافیت آن تأکید کرد.

این ائتلاف سیاسی در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه منتشر شد، بر این موضوع تأکید کرد که سلامت انتخابات یک مسئولیت ملی مشترک است که همکاری تمام نهاد‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.

در این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی در آستانه انتخابات عمومی، جلسه عادی شماره ۲۴۹ خود را به منظور پیگیری آخرین آماده‌سازی‌ها برای روز رای‌گیری و بررسی تحولات سیاسی و سازمانی مرتبط با آینده فرآیند انتخابات و مرحله پیش رو برگزار کرد.»

این ائتلاف از همه مردم عراق دعوت کرد تا در انتخابات مشارکت گسترده و مؤثری داشته باشند، چرا که این مشارکت حق قانونی و وظیفه ملی آنان است که بیانگر اراده آزاد شهروندان بوده و مسیر دموکراتیک را تقویت می‌کند.

چارچوب هماهنگی قدردانی خود را از تلاش‌های نیرو‌های امنیتی که مراکز انتخاباتی را تأمین امنیت می‌کنند و ثبات کشور را در این روز بزرگ ملی حفظ می‌کنند، ابراز داشت.

همچنین از نقش کمیسیون عالی مستقل انتخابات در مدیریت و نظارت بر فرآیند انتخابات مطابق با معیار‌های حرفه‌ای و قانونی لازم تقدیر شد.

این ائتلاف متعهد شد که مدت‌های قانونی مربوط به تشکیل دولت آینده را رعایت کرده و در اجرای تعهدات قانونی در چارچوب زمان‌های مشخص شده، مطابق با اراده مردم و نتایج صندوق‌های رای پیش رود.

چارچوب هماهنگی تعهد خود را به انتخاب دولت قوی و عادلانه و حمایت از هر تلاش ملی صادقانه که به ثبات و شکوفایی عراق کمک می‌کند، تجدید کرد.

منبع: واع

برچسب ها: چارچوب هماهنگی عراق ، انتخابات عراق
خبرهای مرتبط
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تضمین شفافیت انتخابات
هماهنگی امنیتی عراق و کردستان در جریان انتخابات
عملکرد احزاب و قومیت‌ها در انتخابات پارلمانی عراق؛
کرد‌ها در سودای تصاحب بیشتر قدرت از طریق پارلمان عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۶ نفر را کشت
آمریکا تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه را معلق کرد
ادامه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی؛ ۲۴۲ شهید و ۶۲۰ مجروح در غزه
کرد‌ها در سودای تصاحب بیشتر قدرت از طریق پارلمان عراق
فشار اسرائیل به ارتش لبنان برای بازرسی منازل در جنوب
سازمان ملل: ممانعت از کمک‌رسانی به غزه غیرقابل توجیه است
یاوه گویی نتانیاهو درباره خنثی کردن برنامه هسته‌ای ایران
کاربرد تسلیحات مرموز در غزه؛ شهادت کودکان بدون آثار جراحت ظاهری
تأکید چارچوب هماهنگی عراق بر تضمین سلامت انتخابات
پاکستان: ۲۰ شبه‌نظامی در منطقه مرزی با افغانستان کشته شدند
آخرین اخبار
کاربرد تسلیحات مرموز در غزه؛ شهادت کودکان بدون آثار جراحت ظاهری
تأکید چارچوب هماهنگی عراق بر تضمین سلامت انتخابات
سازمان ملل: ممانعت از کمک‌رسانی به غزه غیرقابل توجیه است
آمریکا تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه را معلق کرد
یاوه گویی نتانیاهو درباره خنثی کردن برنامه هسته‌ای ایران
مرکز مطالعات اسرای فلسطینی تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی را محکوم کرد
هماهنگی امنیتی عراق و کردستان در جریان انتخابات
پاکستان: ۲۰ شبه‌نظامی در منطقه مرزی با افغانستان کشته شدند
ادامه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی؛ ۲۴۲ شهید و ۶۲۰ مجروح در غزه
فشار اسرائیل به ارتش لبنان برای بازرسی منازل در جنوب
انفجار در منطقه شلوغ دهلی نو
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تضمین شفافیت انتخابات
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۶ نفر را کشت
برنامه عراق برای انتقال صندوق‌های رای از مناطق دوردست
کرد‌ها در سودای تصاحب بیشتر قدرت از طریق پارلمان عراق
رژیم صهیونیستی امروز برای دومین بار جنوب لبنان را بمباران کرد
کرملین: شایعات اختلاف پوتین و لاوروف بی‌اساس است
زلنسکی به دنبال ۲۵ سامانه پاتریوت برای اوکراین است
جنگ بر سر ریاست جمهوری در اقلیم کردستان؛ دموکرات‌ها علیه اتحادیه میهنی
اعتراف سربازان اسرائیلی: غزه، محل سقوط امید و جان‌های بی‌گناه
رویترز: سوریه توطئه‌های داعش علیه جولانی را خنثی کرد
دوماه پس از آتش‌بس؛ اسرائیل همچنان به بمباران ادامه می‌دهد
۱۳ کشته در پی واژگونی قایق حامل مهاجران روهینگیا در سواحل مالزی
تمجید اتحادیه عرب از فناوری پیشرفته در انتخابات عراق
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
رئیس جمهور فرانسه میزبان محمود عباس خواهد بود
تجمعات مرموز در سوریه جرقه فتنه‌ای جدید؟
روسیه و هند همکاری هسته‌ای جدیدی آغاز کردند
تایلند توافق آتش‌بس با کامبوج را به حالت تعلیق درآورد
اوکراین متهم به انفجار نورد استریم شد