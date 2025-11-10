باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری عراق (واع)، چارچوب هماهنگی بر حفاظت از فرآیند انتخابات و سیاست و تضمین صحت و شفافیت آن تأکید کرد.

این ائتلاف سیاسی در بیانیه‌ای که امروز دوشنبه منتشر شد، بر این موضوع تأکید کرد که سلامت انتخابات یک مسئولیت ملی مشترک است که همکاری تمام نهاد‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.

در این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی در آستانه انتخابات عمومی، جلسه عادی شماره ۲۴۹ خود را به منظور پیگیری آخرین آماده‌سازی‌ها برای روز رای‌گیری و بررسی تحولات سیاسی و سازمانی مرتبط با آینده فرآیند انتخابات و مرحله پیش رو برگزار کرد.»

این ائتلاف از همه مردم عراق دعوت کرد تا در انتخابات مشارکت گسترده و مؤثری داشته باشند، چرا که این مشارکت حق قانونی و وظیفه ملی آنان است که بیانگر اراده آزاد شهروندان بوده و مسیر دموکراتیک را تقویت می‌کند.

چارچوب هماهنگی قدردانی خود را از تلاش‌های نیرو‌های امنیتی که مراکز انتخاباتی را تأمین امنیت می‌کنند و ثبات کشور را در این روز بزرگ ملی حفظ می‌کنند، ابراز داشت.

همچنین از نقش کمیسیون عالی مستقل انتخابات در مدیریت و نظارت بر فرآیند انتخابات مطابق با معیار‌های حرفه‌ای و قانونی لازم تقدیر شد.

این ائتلاف متعهد شد که مدت‌های قانونی مربوط به تشکیل دولت آینده را رعایت کرده و در اجرای تعهدات قانونی در چارچوب زمان‌های مشخص شده، مطابق با اراده مردم و نتایج صندوق‌های رای پیش رود.

چارچوب هماهنگی تعهد خود را به انتخاب دولت قوی و عادلانه و حمایت از هر تلاش ملی صادقانه که به ثبات و شکوفایی عراق کمک می‌کند، تجدید کرد.

منبع: واع