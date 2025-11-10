گزارش‌های میدانی از غزه از شهادت کودکان بدون آثار جراحت قابل مشاهده خبر می‌دهند که به گفته کارشناسان ممکن است ناشی از استفاده بمب‌های حرارتی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چرا کودکان شهید غزه آثار جراحت و خونریزی ندارند؟ این سوال به یکی از پیامد‌های هولناک استفاده از تسلیحات پیشرفته در نوار غزه اشاره دارد. بر اساس گزارش‌های میدانی و اظهارات مقامات فلسطینی، برخی از کودکان قربانی بدون آثار جراحت ظاهری قابل مشاهده به شهادت می‌رسند.

بر اساس توضیحات ارائه شده توسط محمد صفا، دیپلمات فلسطینی، این پدیده می‌تواند ناشی به کارگیری بمب‌های حرارتی باشد که از طریق جذب اکسیژن محیط، انفجار‌هایی با دمای بسیار بالا و فشار شدید ایجاد می‌کنند. این نوع تسلیحات می‌توانند باعث ایجاد آسیب‌های داخلی شدید از جمله پارگی ریه‌ها شوند، بدون آنکه لزوماً آثار جراحت خارجی بر جای بگذارند.

سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بار‌ها نسبت به استفاده از تسلیحات غیرمتعارف در غزه هشدار داده و خواستار بررسی مستقل این موارد شده‌اند. این گزارش‌ها نیازمند تأیید نهاد‌های بین‌المللی مستقل است، اما بیانگر عمق فاجعه انسانی در غزه است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: جنگ غزه ، شهدای غزه ، کودکان غزه
تبادل نظر
