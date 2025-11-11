باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -توزیع شیرینی توسط ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی زژیم تروریستی اسرائیل، در داخل کنست به مناسبت تصویب اولیه طرح «اعدام اسرای فلسطینی»، تنشی شدید ایجاد کرد و تقریباً به رویارویی بین حاضران منجر شد.

جلسه کنست شامگاه دیروز شاهد درگیری شدید بین بن گویر و ایمن عوده، نماینده عرب کنست، بود، پس از آنکه عوده طرح را با لحن تند نقد کرد و گفت: «شما خواهید رفت و فلسطینی‌ها خواهند ماند.»

عوده افزود: «خواستید ما را منتقل کنید، اما شکست خوردید. به همین دلیل شما در بحران ایدئولوژیک هستید و همان‌طور که اکنون دیوانه می‌شوید، گرفتار شده‌اید.‌ای جمع ضعیف، فرار خواهید کرد، مردم فلسطین خواهند ماند، اشغال لعنتی پایان خواهد یافت و دولت فلسطین در برابر شما برپا خواهد شد.»

در واکنشی سریع، تالی گوتلیب، نماینده حزب لیکود، گفت: «او نمی‌تواند چنین چیزی بگوید!» و بلافاصله لحظاتی از آشوب آغاز شد، اعضای کنست به یکدیگر نزدیک شدند و جلسه به میدان درگیری لفظی و تقریبا فیزیکی تبدیل شد تا اینکه محافظان وارد عمل شده و طرفین را جدا کردند.

در لحظه‌ای نمادین و جنجالی، بن گویر از تنش موجود برای ارائه جعبه‌ای شیرینی که پیش‌تر آورده بود، استفاده کرد و آن را بین نمایندگانی که به نفع طرح رأی داده بودند، توزیع کرد؛ اقدامی که ناظران آن را «تحقیر سیاسی عمدی» خوانده و آن را نادیده گرفتن کامل بعد انسانی بحران توصیف کردند.

بن گویر همچنین در جریان این تنش خطاب به اعضای عرب ادعا کرد: «شما حامی تروریسم هستید».

منبع: آر تی