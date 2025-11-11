باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «ایهود باراک» نخست وزیر پیشین اسرائیل در مقالهای در روزنامه عبری «هاآرتص» دربارهی آینده اسرائیل هشدار داد و گفت اسرائیل در آستانهی فروپاشی داخلی قرار دارد. او نوشت کابینه بنیامین نتانیاهو عملاً به شورشی علیه قانون و علیه ساختارهای دموکراتیک بدل شده است و اگر اقدامات فوری اتخاذ نشود، این رژیم در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت.
باراک در مقاله خود دو گزینه پیشروی اسرائیلیها را ترسیم کرد: نخست، حفظ «کابینه یهودی – صهیونیستی دموکراتیکی» که بر پایه اصول اعلامیه استقلال شکل گرفته است. و دوم، سقوط تدریجی به سوی «نظامی دینی، نژادپرستانه و استبدادی» که به گفته او نهتنها اصول صهیونیسم، بلکه وجود اسرائیل را از میان خواهد برد.
وی سیاستهای کابینه نتانیاهو را «تلاشی عامدانه برای تضعیف نهادهای رسمی و بیاعتنایی به دادگاه عالی» خواند و افزود که کابینه با «افزایش نفرت اجتماعی، منفیسازی نظام قضایی، و سوءمدیریت بودجه»، پایههای امنیتی اسرائیل را تضعیف کرده است. باراک نوشت: «دیگر زمان اقدامات معمولی گذشته؛ اکنون بقا نیازمند اقدام غیرمعمول و فوری است.»
باراک خواستار آغاز «عصیان مدنی آرام و فراگیر» شد و گفت این اقدام باید بهتدریج به موجی تبدیل گردد که سقوط کابینه را رقم زند. او از رهبران ششگانهٔ احزاب مخالف صهیونیستی خواست با تعلیق جلسات کنست و برپایی چادرهایی در اطراف ساختمان پارلمان، افکار عمومی را به سوی «اعتصاب عمومی» فراخوانند.
نخستوزیر پیشین همچنین از رهبران بخشهای صنعت، اتحادیههای کارگری، فناوری، دانشگاهها، حکومتهای محلی و نهادهای آموزشی و بهداشتی و جنبشهای کیبوتص و جوانان صهیونیست خواست برای «بستن کشور» و آغاز اعتصاب سراسری همکاری کنند.
در بعد حقوقی، باراک از دادستان کل اسرائیل خواست تا «بنیامین نتانیاهو» را بهعنوان شخصی «غیر صالح برای تصدی مقام نخستوزیری» اعلام کند، با استناد به قانونی که اجازه نمیدهد فرد متهم به جرایم سنگین در قدرت باقی بماند. او همچنین از رئیس «شاباک» (سرویس امنیت داخلی) خواست تا بر پایه همان قانون، صلاحیت نتانیاهو را رد کند، و از دادگاه عالی خواست تا تصمیم قبلی خود مبنی بر اجازهٔ نامزدی فرد متهم به فساد را دوباره مورد بررسی قرار دهد.
باراک در پایان گفت که وضعیت حاضر دیگر محل سکوت نیست، بلکه نیازمند «خشم مؤثر و اقدام جسورانه» است. به گفته او: «زمان عمل، همین الآن است. اگر نیروهای مؤمن به دموکراسی اسرائیل حرکت نکنند، آیندهای دیگر برای این کشور رقم خواهد خورد. پیروزی تنها در بیباکی و تصمیم قاطع است.»
منبع: هاآرتص