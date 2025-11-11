انجمن «فاو–زاخو» با صدور بیانیه‌ای از درگذشت نامزد خود در انتخابات پارلمانی، «عدی العجمان» در استان بصره خبر داده و عزای عمومی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دبیرکل انجمن «فاو–زاخو»، عامر عبدالجبار، روز سه‌شنبه از درگذشت یکی از نامزد‌های انتخابات پارلمانی از اعضای این تجمع خبر داد.

در بیانیه تسلیت این تجمع آمده است: «انجمن فاو–زاخو با اندوه فراوان درگذشت عدی العجمان، نامزد خود در استان بصره را که پس از عمری پربار در خدمت به وطن و جامعه به رحمت خدا پیوست، تسلیت می‌گوید.»

در ادامه بیانیه آمده است: «او نمونه‌ای از اخلاق نیکو، روحیه ملی صادقانه و تلاش پیگیر برای خدمت به مردم شهر و کشورش بود. درگذشت او خسارتی بزرگ و دردناک برای ماست.»

انجمن فاو–زاخو همچنین اعلام کرد: «به احترام روح پاک او، تمامی جشن‌های پیروزی در سراسر استان‌ها به حالت تعلیق و عزای عمومی برگزار می‌شود.»

انتخابات عمومی دوره ششم پارلمان عراق از صبح امروز (سه‌شنبه) آغاز شد؛ انتخاباتی که در چارچوب روند دموکراتیک شکل‌گرفته پس از سال ۲۰۰۳ برگزار می‌شود.

در این انتخابات حدود ۲۱ میلیون عراقی از جمعیت نزدیک به ۴۶ میلیون نفر، حق رأی دارند تا ۳۲۹ نماینده را برای دوره جدید مجلس برگزینند. بیش از ۷ هزار نامزد، شامل زنان و مردان، در قالب ۳۷ ائتلاف و فهرست انتخاباتی در سراسر مناطق عراق با یکدیگر رقابت می‌کنند.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: انتخابات عراق ، پارلمان عراق
خبرهای مرتبط
نماینده سازمان ملل: انتخابات عراق جشن دموکراسی است
قدردانی رشید از نیرو‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات عراق
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گنبد اژدها: چین در حال ایجاد انقلابی در دفاع موشکی جهانی است
تروریستِ دیروز، میهمانِ افتخاریِ امروز کاخ سفید؛ ترامپ، الجولانی را «مرد سرسخت» خواند
آرزوی محال؛ سرنگونی نظام ایران تا ۲۰۲۹ در نقشه راهبردی اسرائیل
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
۳ سناریو پیش روی آینده سیاسی عراق
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
توافق آبی با ترکیه و نادیده گرفتن منافع عراق از نگاه سیاستمداران
ادعای الجولانی: هیچ ارتباطی با حملات یازده سپتامبر نداشتم
آغاز رأی‌گیری در ششمین انتخابات پارلمانی عراق از سال ۲۰۰۶
آخرین اخبار
تاکید عراق بر پایان رای‌گیری راس ساعت تعیین‌شده
مرگ یکی از نامزد‌های انتخابات عراق همزمان با رای‌گیری عمومی
پادشاه عربستان از مردم خواست نماز باران بخوانند
سرقت از موزه اینبار از موزه ملی سوریه
توافق چارچوب هماهنگی بر تشکیل سریع دولت جدید عراق
کرملین: واشنگتن درباره ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای توضیح نداده است
نماینده سازمان ملل: انتخابات عراق جشن دموکراسی است
تلاش ترامپ برای تبدیل الجولانی به متحد جدید آمریکا در خاورمیانه
۲۰ سال تجربه انتخابات پارلمانی عراق؛ از اولین صندوق پس از اشغال آمریکا تا دوره ششم
قدردانی رشید از نیرو‌های امنیتی و کمیسیون انتخابات عراق
نامه انصارالله یمن به حماس مبنی بر توقف حملات به شرط پایبندی اسرائیل به آتش‌بس
مقتدی صدر بار دیگر انتخابات عراق را تحریم کرد
حماس: تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی تبلور سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی است
طاعون ۲۱ میلیون دام در افغانستان را تهدید می‌کند
امارات پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال کرد
احداث قرارگاه ثابت اربعین در مرز دوغارون
طرح تأسیس بانک مشترک ایران و افغانستان برای تسهیل مبادلات تجاری
چابهار، مسیر مطمئن ترانزیت برای افغانستان
پاکستان آماده ازسرگیری مذاکرات با طالبان
طرح تقسیم غزه به دو بخش تحت کنترل اسرائیل و حماس در حال شکل‌گیری است
توافق آبی با ترکیه و نادیده گرفتن منافع عراق از نگاه سیاستمداران
اخراج گسترده نیروهای وابسته به احزاب مذهبی در اسرائیل
کشته شدن دو نیروی امنیتی در‌ کرکوک عراق
هشدار ایهود باراک: اسرائیل در آستانه فروپاشی داخلی قرار دارد
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
بحران آب تا سال ۲۰۵۰ زندگی ۵ میلیارد نفر را تهدید می‌کند
بن‌بست هسته‌ای ایران و معمای جنگ احتمالی در خاورمیانه
العامری: روند انتخابات گامی مهم برای ثبات عراق است
آرزوی محال؛ سرنگونی نظام ایران تا ۲۰۲۹ در نقشه راهبردی اسرائیل
عراق: هیچ تخلفی در فرآیند رأی‌گیری ۲۰۲۵ رخ نداده است