باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دبیرکل انجمن «فاو–زاخو»، عامر عبدالجبار، روز سه‌شنبه از درگذشت یکی از نامزد‌های انتخابات پارلمانی از اعضای این تجمع خبر داد.

در بیانیه تسلیت این تجمع آمده است: «انجمن فاو–زاخو با اندوه فراوان درگذشت عدی العجمان، نامزد خود در استان بصره را که پس از عمری پربار در خدمت به وطن و جامعه به رحمت خدا پیوست، تسلیت می‌گوید.»

در ادامه بیانیه آمده است: «او نمونه‌ای از اخلاق نیکو، روحیه ملی صادقانه و تلاش پیگیر برای خدمت به مردم شهر و کشورش بود. درگذشت او خسارتی بزرگ و دردناک برای ماست.»

انجمن فاو–زاخو همچنین اعلام کرد: «به احترام روح پاک او، تمامی جشن‌های پیروزی در سراسر استان‌ها به حالت تعلیق و عزای عمومی برگزار می‌شود.»

انتخابات عمومی دوره ششم پارلمان عراق از صبح امروز (سه‌شنبه) آغاز شد؛ انتخاباتی که در چارچوب روند دموکراتیک شکل‌گرفته پس از سال ۲۰۰۳ برگزار می‌شود.

در این انتخابات حدود ۲۱ میلیون عراقی از جمعیت نزدیک به ۴۶ میلیون نفر، حق رأی دارند تا ۳۲۹ نماینده را برای دوره جدید مجلس برگزینند. بیش از ۷ هزار نامزد، شامل زنان و مردان، در قالب ۳۷ ائتلاف و فهرست انتخاباتی در سراسر مناطق عراق با یکدیگر رقابت می‌کنند.

منبع: شفق نیوز