کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرد که هیچ تمدیدی برای رأی‌گیری در نظر گرفته نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نبراس ابوسوده، معاون سخنگوی رسانه‌ای کمیساریای عالی انتخابات عراق، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام حوزه‌های رأی‌گیری رأس ساعت ۶ عصر بدون هیچ‌گونه تمدیدی بسته خواهند شد.

او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری شفق نیوز گفت: «تمام حوزه‌های رأی‌گیری عمومی از ساعت ۷ صبح باز شده و به‌خوبی در حال فعالیت هستند و رأی‌دهندگان را پذیرش می‌کنند.»

ابوسوده افزود: «صندوق‌های رأی‌گیری در ساعت ۶ عصر بسته می‌شوند و هیچ تمدیدی برای زمان رأی‌گیری در نظر گرفته نشده است، زیرا دستگاه‌های الکترونیکی از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند تا در زمان مشخص بسته شوند.»

او توضیح داد که تعداد مراکز رأی‌گیری بیش از ۸۷۰۰ و تعداد شعب رأی‌گیری بیش از ۳۹ هزار شعبه است که رقم بزرگی محسوب می‌شود.

این مقام عراقی افزود: «برخی شعب به دلیل اشتباهات کارکنان رأی‌گیری دچار تأخیر شدند، اما تیم‌های کمیساریا فورا برای رفع آن وارد عمل شدند و این موارد، جزئی و موردی بوده و هیچ نقص فنی وجود ندارد.»

او در پایان گفت: «گزارش نیم‌روزی به‌صورت الکترونیکی تهیه شده و کمیساریا در حال یکپارچه‌سازی آن است تا به‌طور رسمی برای افکار عمومی منتشر شود.»

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: انتخابات عراق ، پارلمان عراق
