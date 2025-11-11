باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سهشنبه گفت که روسیه آماده است تا درباره نگرانیهای ایالات متحده در مورد از سرگیری گزارششده آزمایشهای هستهای بحث کند.
لاوروف در مصاحبهای با رسانههای روسی، این موضوع را که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دستور آمادهسازی برای آزمایش هستهای را داده است، تکذیب کرد و خاطرنشان کرد که روسیه از ادعاهای طرف آمریکایی «نگران» است. وی اظهار داشت که مسکو هنوز توضیحی در مورد اظهارات واشنگتن دریافت نکرده است و خاطرنشان کرد که آزمایشهایی که شامل واکنش هستهای نمیشوند، طبق پیمان جامع منع آزمایشهای هستهای مجاز هستند.
لاوروف تأکید کرد که بحث فعلی آزمایشهای هستهای را نمیتوان به اجلاس مورد نظر ایالات متحده و روسیه مرتبط دانست. وی گفت: «من صادقانه هیچ ارتباطی در اینجا نمیبینم.»
منبع: تاس