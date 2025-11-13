به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، امسال ۳۴۰ مجوز چاپ به ناشران کتاب استان داده شد. 

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان در نشست خبری سی و سومین هفته کتاب استان کرمان که در سالن ارشاد استان برگزار شد، گفت: همگرایی و هم افزایی خوبی برای برگزاری هفته کتاب در استان ایجادشده و باید ظرفیت‌های استانی را بکار بگیریم تا ۳۵۰ برنامه هفته کتاب استان را به خوبی اجرا کنیم. 

وی افزود: در هفته کتاب برنامه‌هایی چون، اهدای کتاب، مسابقات کتابخوانی مجازی و تشویق به استفاده ازکتاب با برگزاری نمایشگاه‌های کوچک کتاب برگزار می‌شود. 

وی با اشاره به تعطیلی نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان به سبب همه گیری کرونا درسال‌های گذشته، اظهار کرد: امسال نمایشگاه در کرمان اواخر آذرماه سال جاری دایر خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌استان کرمان گفت: نشست‌های مختلف جشنواره‌های روستایی با محوریت کتاب، برگزاری ششمین باشگاه کتابخوانی، حضور در کتابفروشی ها، تجلیل از کتابداران، اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی مساجد و کتابخانه‌های روستایی از دیگر برنامه‌های هفته کتاب کرمان است. 

اسحاقی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴۰ مجوز کتاب به ناشران استانی داده شد، چاپ و وصول ۳۲۳ عنوان کتاب که ۲۴۸ هزار تیراژ داشت، نیز انجام شده است. 

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۵ موسسه انتشاراتی کتاب در استان، افزود:۷۴ موسسه فعال داریم و امسال ۶ پروانه نشر نیز به متقاضیان در استان ارائه شده است. 

وی از دیگربرنامه‌های فرهنگی استان را پیگیری نشان خواجو دانست وگفت: جلسات گفتمانی دراین حوزه خواهیم داشت و ما ۱۰ هزارجلد کتاب از آثار خواجو داریم. 

اسحاقی تعداد کتابفروشی‌های فعال استان را۱۳۹ کتابفروشی ذکر کرد و گفت: درمرکزاستان ۷۷ کتابفروشی داریم.

طبق گفته مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمان، برنامه کتاب گردی وبازدید از کتابفروشی‌های کرمان از دیگر برنامه‌های هفته کتاب کرمان هستند. 

وی اظهار کرد: شعار لبخند دنیا به کرمان پیوست فرهنگی نیز دارد وبرنامه ما دراین بخش ورود ما به کرمان پایتخت کتاب ایران است.

برچسب ها: کتابخانه ها ، هفته کتاب
خبرهای مرتبط
اولین نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی ۷۰۰۰ شهید استان کرمان؛
مخاطب سازی پیام شهدا برای نسل جوان/ ساخت فیلم وآثارهنری برای شهدا رونق می گیرد
کاهش ۹۷ درصدی بارش باران در استان کرمان!
از افزایش پهنای باند تا دغدغه‌های فرهنگی؛ اینترنت در زندگی کرمانی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزیر نیرو: کمک می‌کنیم کرمان در رتبه اول انرژی‌های تجدیدپذیر بماند
آخرین اخبار
وزیر نیرو: کمک می‌کنیم کرمان در رتبه اول انرژی‌های تجدیدپذیر بماند
از خاک تا افلاک؛ ۱۰ شهید کرمانی در آسمان اقتدار