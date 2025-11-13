به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، امسال ۳۴۰ مجوز چاپ به ناشران کتاب استان داده شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان در نشست خبری سی و سومین هفته کتاب استان کرمان که در سالن ارشاد استان برگزار شد، گفت: همگرایی و هم افزایی خوبی برای برگزاری هفته کتاب در استان ایجادشده و باید ظرفیت‌های استانی را بکار بگیریم تا ۳۵۰ برنامه هفته کتاب استان را به خوبی اجرا کنیم.

وی افزود: در هفته کتاب برنامه‌هایی چون، اهدای کتاب، مسابقات کتابخوانی مجازی و تشویق به استفاده ازکتاب با برگزاری نمایشگاه‌های کوچک کتاب برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان به سبب همه گیری کرونا درسال‌های گذشته، اظهار کرد: امسال نمایشگاه در کرمان اواخر آذرماه سال جاری دایر خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌استان کرمان گفت: نشست‌های مختلف جشنواره‌های روستایی با محوریت کتاب، برگزاری ششمین باشگاه کتابخوانی، حضور در کتابفروشی ها، تجلیل از کتابداران، اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی مساجد و کتابخانه‌های روستایی از دیگر برنامه‌های هفته کتاب کرمان است.

اسحاقی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴۰ مجوز کتاب به ناشران استانی داده شد، چاپ و وصول ۳۲۳ عنوان کتاب که ۲۴۸ هزار تیراژ داشت، نیز انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۵ موسسه انتشاراتی کتاب در استان، افزود:۷۴ موسسه فعال داریم و امسال ۶ پروانه نشر نیز به متقاضیان در استان ارائه شده است.

وی از دیگربرنامه‌های فرهنگی استان را پیگیری نشان خواجو دانست وگفت: جلسات گفتمانی دراین حوزه خواهیم داشت و ما ۱۰ هزارجلد کتاب از آثار خواجو داریم.

اسحاقی تعداد کتابفروشی‌های فعال استان را۱۳۹ کتابفروشی ذکر کرد و گفت: درمرکزاستان ۷۷ کتابفروشی داریم.

طبق گفته مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمان، برنامه کتاب گردی وبازدید از کتابفروشی‌های کرمان از دیگر برنامه‌های هفته کتاب کرمان هستند.

وی اظهار کرد: شعار لبخند دنیا به کرمان پیوست فرهنگی نیز دارد وبرنامه ما دراین بخش ورود ما به کرمان پایتخت کتاب ایران است.