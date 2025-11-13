باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ احمد وفایی گفت: استان کرمان ۱۳۴ کتابخانه عمومی دارد ازاین تعداد روستا‌ها سهم بیشتری دارند و تنهامرکز فرهنگی در روستا‌ها کتابخانه است.

وی با بیان اینکه کتابداران حافظان اندیشه علم بشری هستند ورمز ماندگاری هرجامعه تولید فرهنگ وهنر است، تصریح کرد: ۱۳۰ هزار نفر عضوکتابخانه‌ها هستند و ۱ میلیون جلد کتاب را در یک سال اخیر امانت بردند.

وفایی از مراجعه بیش از ۱ میلیون ۷۰۰ هزار نفر به کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد وبیان کرد: ۲ میلیون جلد کتاب در کتابخانه‌ها نگهداری می‌شود.

وی تصریح کرد: ۱۰۳ کتابخانه بخش تخصصی کودک دارند و ۵۰ هزارعضو کودک داریم.

وی گفت: نشست‌های مطالعاتی کتابخوانی، نشست نقد داستان و شب شعر در لیست برنامه سال امور کتابخانه‌های استان است ما درسال گذشته ۱۳۰۰ برنامه فرهنگی داشتیم و درهفته کتاب ۹۰۰ برنامه داریم.

وفایی تاکید کرد: جلسات نقد و کارگاه‌های آموزشی، مسابقات کتابخوانی به مناسبت‌های مختلف و ایجاد مراکز مشاوره و نمایشنامه خوانی و نمایشگاه‌های کتاب در کتابخانه‌ها ازجمله برنامه‌های هفته کتاب است و بهسازی ۳۰ کتابخانه و تجهیز به فناوری‌های نوین نیز انجام شده است.

وی از وجود مرجع مجازی در ۱۰۳ کتابخانه، بخش نابینایان در کتابخانه ملی استان خبر داد وگفت: ۷۰۰ عضو نابینا داریم وبخش کتب دفاع مقدس ۳۰ هزارکتاب دارد که درکشور منحصر به فرداست.

وفایی تاکید کرد:با حمایت گل گهر ۳۰ هزار کتاب با قفسه‌ها کتابخانه‌ای ونیز ۱۶ هزار جلد کتاب از اداره تعاون استان به امور کتابخانه‌های استان اهدا شده است.

وی از اجرای طرح پیک کتاب در روستاهاخبرداد و افزود: ازابتدای امسال ۴۰ هزار کتاب توسط پیک به روستا‌ها ارسال شده است، همچنین کتابخانه سیار روستایی نیز هفته‌ای به ۲۰ روستا کتاب می‌برد.

وفایی گفت: خانم مریم داوودیان درخدمت به دانش آموزان روستایی و کتاب دادن به افراد مختلف جز سه نفر برگزیده نشان کتابخانه‌های ایران است که در هفته آینده از وی تجلیل می‌شود.

مدیر امور کتابخانه‌های عمومی استان از مردم خواست کتب مازاد منازل و ادارات را به ایننک نهاد تحویل دهند.

همچنین صرفی دبیر تخصصی جایزه کتاب استان و رییس کتابخانه دانشگاه باهنرنیز با اشاره به اینکه فرهنگ کتابخوانی ریشه دار و کرمان آغازگر در این بحث است.

وی بیان کرد: بهترین آثار ادبی وتاریخ نگاری محلی را داریم وما درکتابخانه مرکزی دانشگاه باهنر ۲۰۰ هزارجلد کتاب و ۷ کتابخانه اقماری در دانشگاه وجود دارد که از جمله آنها کتابخانه ایران شناسی، کرمان شناسی است.

وی گفت:دانشگاه باهنر با تمام کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور شبکه کتابخانه‌ای ایجاد کرده است که تبادل افکار و اطلاع از جدیدترین تازه‌های کتاب دانشگاهی در این شبکه انجام می‌شود.

صرفی از بازسازی سه بعدی قلعه‌های استان مانند قلعه اردشیر وقلعه دختر و میراث درخطر استان خبر داد که توسط کتابخانه باهنر انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: به مناسبت هفته کتاب دوشنبه باحضور اعضای کتابخانه دانشگاه باهنر ازبخش اطفال بیمارستان افضلی پور و کتابخوانی برای این کودکان خبر داد.

وی از امکان استفاده مردم از کتابخانه دانشگاه باهنر کرمان خبر داد.