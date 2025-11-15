کانال پژوهشگران و کارشناسان گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به مناسبت هفتۀ کتاب و کتابخوانی و کتابدار چند واژه مصوب این فرهنگستان در حوزه کتاب و کتابداری را منتشر کرده است:

ابَراثر: superwork

در الگوی کتاب‌نگاشتی اف.آر.بی.آر.، مفهومی انتزاعی دال بر مجموعه‌ای شامل یک اثر معیار همراه با تمامی بازنمودها و آثار مرتبط با آن مانند ترجمه‌ها و ویراست‌ها و اقتباس‌های مختلف آن.

اثر پسامرگ: posthumous work

اثری که پس از مرگ پدیدآور آن برای نخستین بار منتشر می‌شود و نیز آثار ناتمام یک نویسنده که پس از مرگ او به همان صورت یا به‌صورت کامل‌شده توسط فرد دیگری به چاپ می‌رسد.

اثر خویش‌مدار: self work

آثاری مانند زندگی‌نامۀ خودنوشت و یادداشت‌های روزانه و سفرنامه که موضوع آن شرح زندگی پدیدآور باشد.

اثر نوشکل: novelty work, exotic work

اثری که از مواد غیرمعمول با تزیینات و اشکال نامتعارف ساخته شده باشد.

اثر یتیم: orphan work

اثری نایاب که دورۀ زمانی حق پدیدآور/ حق مؤلف (copyright) آن به سر نرسیده، اما دارندۀ این حق یا ناشناخته است یا در دسترس نیست.

اطلاع‌شیدایی: infomania

کنکاش مداوم و افراطی برای کسب و پخش اطلاعات و دانش که در نتیجۀ آن فرد از توجه کافی به امور اساسی زندگی خود بازمی‌ماند.

برچین: excerpt

بخش یا متن یا قطعه‌ای استخراج‌شده از یک اثر مفصل‌تر ازقبیل کتاب، فیلم، اثر موسیقایی یا سند، بدون هیچ‌گونه دستکاری در آن.

جاینامه: gazetteer

کتابی مشتمل بر سیاهۀ اسامی اماکن، همراه با اطلاعات توصیفی و جغرافیایی و تاریخی و آماری.

جداچاپ: offprint/ off-print, overprint, run-on, separate

نسخه‌ای از یک مقاله یا یک فصل یا بخشی از یک اثر که به‌صورت جداگانه چاپ می‌شود.

جوانیات (مترادف: آثار دورۀ جوانی): juvenilia, juvenilia works

آثار دورۀ کودکی یا جوانی یک نویسنده یا هنرمند.

منبع: مهر