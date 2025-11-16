باشگاه خبرنگاران جوان - نسرین پرویزی معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: «کروچنده» که سال‌ها پیش گروه صنایع غذایی به‌جای «کرانچی» پیشنهاد کرده بود، به محصولاتی گفته می‌شود که هنگام جویدن صدای کروچ‌کروچ می‌دهند.

پرویزی گفت: این واژه از «کروچیدن» گرفته شده و پسوند «ـنده» به آن افزوده شده است.

نسرین پرویزی افزود: فرهنگستان به سبب طولانی و قدیمی بودن این واژه، احتمالاً معادل کوتاه‌تر «کروچی» یا «کروچه» را در یکی دو ماه آینده تصویب خواهد کرد.

گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان رشته‌های گوناگون، تاکنون حدود هفتاد هزار معادل را در حوزه‌های مختلف تصویب کرده‌اند.