شخصیت ناشناس دیوارنگاره میدان ولیعصر را بشناسید

در دیوارنگاره میدان ولیعصر تصویری از شهیدان حاجی‌زاده و طهرانی‌مقدم و همچنین سردار مجید موسوی مشاهده می‌شود که در کنار این سه شخصیت شناخته‌شده، تصویر یکی از نوابغ صنعت موشکی کشور دیده می‌شود که خیلی‌ها او را نمی‌شناسند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به مناسبت هفته هوافضای سپاه و سالروز شهادت سردار حاج‌حسن طهرانی‌مقدم، دیوارنگاره‌ای در میدان ولیعصر تهران نصب شد که تصویری از شهیدان حاجی‌زاده و طهرانی‌مقدم و همچنین سردار مجید موسوی در آن مشاهده می‌شود. در کنار این سه شخصیت شناخته‌شده، تصویر یکی از نوابغ صنعت موشکی کشور دیده می‌شود که خیلی‌ها او را نمی‌شناسند؛ نابغه‌ای که حتی پس از شهادتش نیز کمتر شناخته شد.

سردار شهید محمود باقری؛ او متولد ۵ تیر ماه ۱۳۴۴ در میبد یزد بود و تمام ۴۱ سال سابقه خدمت خود را منحصراً در مجموعه موشکی نیروی هوافضای سپاه سپری کردند و در سطوح مختلف فرماندهی موشکی، مسئولیت‌های کلیدی نظیر واحد‌های نقشه‌برداری، مهندسی و اطلاعات را بر عهده داشت.

سردار باقری از سال ۱۳۸۸، همزمان با حضور سردار حاجی‌زاده در رأس نیرو، به عنوان بازوی توانمند ایشان و فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه منصوب شد. ایشان تا لحظه شهادت، قریب به ۱۶ سال فرماندهی این مجموعه مهم (در جایگاه پیشین شهید حسن طهرانی مقدم) را عهده‌دار بودند.

در طول دوران فرماندهی وی، دستاورد‌های مهم و مؤثری همچون گسترش شهر‌های موشکی، تولید محصولات متنوع موشکی و ساخت سازه‌های امن رقم خورد. علاوه بر این، پر کردن جبهه مقاومت از تجهیزات موشکی و همچنین طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی عملیات‌های تعیین‌کننده مانند وعده صادق ۱ و ۲ با هدایت مستقیم سردار باقری و یارانش انجام پذیرفت.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از سردار شهید محمود باقری به عنوان «معمار اقتدار موشکی ایران» یاد می‌کنند.

منبع: فارس

برچسب ها: شهید حاجی زاده ، شهید طهرانی مقدم
خبرهای مرتبط
یادواره شهدای نیروی هوافضا در چهاردهمین سالگرد شهادت حاج حسن طهرانی‌مقدم
سردار فدوی: همه عالم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پای کار آمدند، اما شکست خوردند
رونمایی از یک اثر نگارگری به یاد شهید طهرانی مقدم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دست‌نوشته پسرِ میلیاردرِ ایتالیایی پس از دیدار با امام خمینی
این «سفره» همه را دور خودش جمع می‌کرد
وقتی «آبان»، آبروی اصفهان شد
نرم افزار جدید شبیه سازی مغز را ارتقا می‌دهد
سه‌گانه‌ای که هویت مطالعه در ایران را ساخت
ارتش فیک پهلوی داد منوتو را هم درآورد
شخصیت ناشناس دیوارنگاره میدان ولیعصر را بشناسید
آخرین اخبار
شخصیت ناشناس دیوارنگاره میدان ولیعصر را بشناسید
ارتش فیک پهلوی داد منوتو را هم درآورد
وقتی «آبان»، آبروی اصفهان شد
سه‌گانه‌ای که هویت مطالعه در ایران را ساخت
دست‌نوشته پسرِ میلیاردرِ ایتالیایی پس از دیدار با امام خمینی
نرم افزار جدید شبیه سازی مغز را ارتقا می‌دهد
این «سفره» همه را دور خودش جمع می‌کرد
شایعه عجیب در فضای مجازی؛ تخت جمشید را انگلیسی‌ها ساختند؟