شخصیت ناشناس دیوارنگاره میدان ولیعصر را بشناسید

باشگاه خبرنگاران جوان- به مناسبت هفته هوافضای سپاه و سالروز شهادت سردار حاج‌حسن طهرانی‌مقدم، دیوارنگاره‌ای در میدان ولیعصر تهران نصب شد که تصویری از شهیدان حاجی‌زاده و طهرانی‌مقدم و همچنین سردار مجید موسوی در آن مشاهده می‌شود. در کنار این سه شخصیت شناخته‌شده، تصویر یکی از نوابغ صنعت موشکی کشور دیده می‌شود که خیلی‌ها او را نمی‌شناسند؛ نابغه‌ای که حتی پس از شهادتش نیز کمتر شناخته شد.

سردار شهید محمود باقری؛ او متولد ۵ تیر ماه ۱۳۴۴ در میبد یزد بود و تمام ۴۱ سال سابقه خدمت خود را منحصراً در مجموعه موشکی نیروی هوافضای سپاه سپری کردند و در سطوح مختلف فرماندهی موشکی، مسئولیت‌های کلیدی نظیر واحد‌های نقشه‌برداری، مهندسی و اطلاعات را بر عهده داشت.

سردار باقری از سال ۱۳۸۸، همزمان با حضور سردار حاجی‌زاده در رأس نیرو، به عنوان بازوی توانمند ایشان و فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه منصوب شد. ایشان تا لحظه شهادت، قریب به ۱۶ سال فرماندهی این مجموعه مهم (در جایگاه پیشین شهید حسن طهرانی مقدم) را عهده‌دار بودند.

در طول دوران فرماندهی وی، دستاورد‌های مهم و مؤثری همچون گسترش شهر‌های موشکی، تولید محصولات متنوع موشکی و ساخت سازه‌های امن رقم خورد. علاوه بر این، پر کردن جبهه مقاومت از تجهیزات موشکی و همچنین طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی عملیات‌های تعیین‌کننده مانند وعده صادق ۱ و ۲ با هدایت مستقیم سردار باقری و یارانش انجام پذیرفت.

بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از سردار شهید محمود باقری به عنوان «معمار اقتدار موشکی ایران» یاد می‌کنند.

منبع: فارس