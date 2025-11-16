باشگاه خبرنگاران جوان- چند روز پیش، دو نفر ـ در حالی که لباس نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به تن داشتند ـ در یک ایستگاه مترو با پرچم شیروخورشید نمایشی ناموفق اجرا کردند. نمایشی که قرار بود به تجمع مردم حاضر در مترو ختم شود.
همچنین، ویدئویی دیگر هم در «یک فضای باز» منتشر شده که فردی را نشان میدهد که با لباس ارتش، پشت یک تریبون و البته با یک میکروفن خاموش، در حال سخنرانی برای جمعیتی است که اصلاً وجود ندارند.
جریان سلطنتطلب در این سالها، بارها ادعا کرده بود که رضا پهلوی با نظامیان داخل ایران ـ بهویژه نیروهای ارتش ـ در ارتباط است و به کاربران فضای مجازی گفته میشد که نیروهای مسلح ایران در حال پیوستن به پهلوی هستند؛ اما اینکه این افراد از نیروهای ارتش نبودهاند و صرفاً لباس ارتش را به تن کردهاند، نشان میدهد ارتباط رضا پهلوی با نظامیان، فقط یک افسانه است.
هرچند سلطنتطلبان و همینطور رضا پهلوی، ظاهراً توان پذیرش این واقعیت که این افراد نظامی نیستند، را ندارند؛ چراکه همچنان اصرار دارند که این افراد را نظامی معرفی کنند. تا جایی که نور پهلوی، دختر رضا پهلوی نیز یکی از این ویدئوها را در صفحه اینستاگرامش استوری کرد. به نظر میرسد که جریان سلطنتطلب قصد دارد از این طریق، به کاربران فضای مجازی القاء کنند که ارتش به جریان پهلوی پیوسته است.
اما در این میان، ویدئوهای دیگری نیز ـ مبنی بر پیوستن نظامیها به پهلوی ـ در شبکههای اجتماعی دست به دست میشوند که واقعی نیستند و مشخصاً با هوش مصنوعی ساخته شدهاند.
در یکی از برنامههای شبکه سلطنتطلب منوتو نیز به این موضوع پرداخته شده و مجریان این شبکه، اذعان میکنند که بسیاری از این ویدئوها با هوش مصنوعی ساخته شدهاند و توسط اکانتهای سایبری در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند؛ حتی جالب است که یکی از حاضرین در این برنامه، به نحوی اعترافگونه خطاب به دیگر عوامل منوتو و جریان سلطنتطلب میگوید: «دست شما خالی است و مجبورید با انتشار این ویدئوها خبرسازی کنید!».
این گفتهها درباره اکانتهای سایبری و استفاده آنها از هوش مصنوعی، ذهنها را به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص و تحقیقات مؤسسه سیتیزنلبِ کانادا که چندی پیش در مرکز توجه رسانهها قرار داشتند، هدایت میکند.
مؤسسه پژوهشی سیتیزنلب طی تحقیقاتی متوجه شده بود که اکانتهایی در شبکههای اجتماعی وجود دارند که با استفاده از هوش مصنوعی، برای رضا پهلوی تبلیغ میکنند.
روزنامه هاآرتص نیز بهعنوان قدیمیترین روزنامه رژیم صهیونیستی، با استناد به منبع در دستگاه اطلاعاتی رژیم، نوشته بود که یکی از نهادهای وابسته به دولت اسرائیل، برای این تبلیغات مجازی هزینه میکند.
هدف رژیم از راهاندازی این اکانتهای جعلی و استفاده از هوش مصنوعی، این بوده که رضا پهلوی و جریان سلطنتطلب را در شبکههای اجتماعی، بسیار پُرطرفدار نشان بدهد.
حال، این رویکرد و استفاده پهلوی از جعلیات، نه فقط در شبکههای اجتماعی و راهاندازی اکانتهای سایبری، بلکه در دنیای واقعی نیز ادامه دارد؛ بهطوری که افراد غیرنظامی لباس ارتش را به تن کرده و خود را ارتشیهای طرفدار پهلوی معرفی میکنند.
رامین کامران، پژوهشگر دانشگاه سوربن و تحلیلگر مسائل سیاسی، در واکنش به این موضوع گفته است: «در پی حمله اخیر اسرائیل، جریان سلطنتطلب اقدام به فراخوانهایی برای حضور مردم در خیابانها کرد؛ اما این فراخوانها با بیاعتنایی عمومی مواجه شد و دلایل آن نیز روشن و قابل درک است. اکنون بهنظر میرسد تلاشهایی در جریان است تا با کلکزدن، دوباره زمینهای برای کشاندن مردم به خیابان ایجاد شود».
وی ادامه میدهد: «با این شوخیها نمیتوانند قدرت را در ایران بگیرند. این روشن است که چند نفر لباس نظامی پوشیدهاند و رفتند با پرچم عکس گرفتند؛ یعنی مضحکترین کار و ابتداییترین کار! میشود نتیجه گرفت که این تعداد آدم ـ پنج تا هفت نفر ـ در داخل دارند که چنین کارهایی را انجام دهند. اینکه نتیجه بدهد، نه مطلقاً من تصور نمیکنم! مردم اعتنا نمیکنند نباید».
منبع: فارس