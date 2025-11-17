باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اگر برای محافظت از داده‌های خود اقدامی نکنید، تلفن شما می‌تواند در برابر هک آسیب‌پذیر باشد. در دنیای امروز، ما تقریباً برای همه چیز از تلفن‌های همراه خود استفاده می‌کنیم، از استفاده از رسانه‌های اجتماعی گرفته تا دسترسی به ایمیل‌ها و حتی مدیریت بانکداری آنلاین. اکثر ما فقط یک دستگاه داریم که به ما امکان دسترسی به حساس‌ترین اطلاعاتمان را می‌دهد.

در حالی که این برای ما به عنوان کاربر راحت و مفید است، می‌تواند ما را در برابر مجرمان سایبری که می‌خواهند داده‌های ما را بدزدند نیز آسیب‌پذیر کند - به خصوص اگر اقدامات لازم را برای محافظت از آن انجام ندهیم. به گفته یک متخصص امنیت سایبری در اینستاگرام، همین الان می‌توانید پنج کار با تلفن خود انجام دهید تا آن را ایمن‌تر کنید.

در گزارشی که توسط متخصص Broadwire Networks، Broadwire، منتشر شده است، او به پنج مورد اشاره کرد که می‌توانند در تنظیمات تلفن شما تغییر دهند تا آن را ایمن‌تر کنند و ادعا کرد که این کار فقط "پنج دقیقه" طول می‌کشد.

۱. پیش‌نمایش‌های صفحه قفل را خاموش کنید

اگر پیش‌نمایش‌های صفحه قفل فعال باشند، می‌توانید پیام‌های متنی و سایر اعلان‌ها را مستقیماً از صفحه قفل بخوانید. این بدان معناست که اگر تلفن شما دزدیده شود، هر کسی می‌تواند بدون نیاز به رمز عبور یا داده‌های بیومتریک شما برای باز کردن قفل دستگاه، هر پیامی را که برای شما ارسال می‌شود، بخواند.

این امر می‌تواند به ویژه خطرناک باشد اگر کد‌های احراز هویت دو عاملی را که به تلفن شما ارسال شده است، دریافت کنید و سپس آنها را در برنامه بانکی یا سایر برنامه‌های حساس خود وارد کنید. هکر‌ها برای دسترسی به این اطلاعات نیازی به باز کردن قفل تلفن شما ندارند.

۲. به‌روزرسانی‌های خودکار نرم‌افزار را فعال کنید

به‌روزرسانی‌های خودکار نرم‌افزار می‌توانند ناامیدکننده باشند، به خصوص اگر در حالی که شما در حال انجام کاری مهم هستید، ظاهر شوند. با این حال، این متخصص هشدار داد که تأخیر در به‌روزرسانی‌ها می‌تواند تلفن شما را در برابر هک آسیب‌پذیرتر کند، زیرا به‌روزرسانی‌ها معمولاً برای رفع آسیب‌پذیری‌هایی طراحی شده‌اند که هکر‌ها می‌توانند از آنها سوءاستفاده کنند.

او گفت: "می‌دانم که آزاردهنده است، اما این به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری معمولاً آسیب‌پذیری‌هایی را که هکر‌ها در حال حاضر سعی در سوءاستفاده از آنها برای دسترسی به تلفن شما دارند، برطرف می‌کنند. "

۳. بررسی کنید کدام برنامه‌ها از موقعیت مکانی شما استفاده می‌کنند

باز کردن برنامه نقشه و مشاهده فوری موقعیت مکانی و مقصدتان فوق‌العاده راحت است. برنامه نقشه شما برای عملکرد صحیح نیاز به دسترسی به موقعیت مکانی شما دارد و شما باید به آن اجازه دسترسی به این اطلاعات را بدهید.

در حالی که منطقی است که نقشه‌ها این داده‌ها را داشته باشند، ممکن است بخواهید بررسی کنید که کدام برنامه‌های دیگر می‌توانند بدون اطلاع شما به موقعیت مکانی شما دسترسی داشته باشند. نقشه‌ها و برنامه‌های آب و هوا از معدود برنامه‌هایی هستند که باید به موقعیت مکانی شما دسترسی داشته باشند. اگر متوجه شدید که یک بازی تصادفی که سه سال پیش دانلود کرده‌اید به موقعیت مکانی شما دسترسی دارد، ممکن است بخواهید تنظیمات خود را تغییر دهید.

۴. از یک مدیر رمز عبور استفاده کنید

استفاده از رمز‌های عبور آسان برای به خاطر سپردن یا رمز عبور یکسان برای هر وب‌سایت، هرگز ایده خوبی نیست. با این حال، استفاده از یک رمز عبور متفاوت برای هر وب‌سایت یا برنامه نیز می‌تواند گیج‌کننده باشد، بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند یک مدیر رمز عبور را دانلود کنید.

مدیران رمز عبور همچنین می‌توانند به شما در تولید رمز‌های عبور تصادفی، متشکل از حروف، اعداد و نماد‌های تصادفی، کمک کنند. شکستن این رمز‌های عبور بسیار دشوارتر است و برای مواردی مانند ایمیل و حساب بانکی شما ضروری هستند.

۵. از یک برنامه تأیید هویت استفاده کنید

شاید در مورد احراز هویت دو مرحله‌ای شنیده باشید، که در آن یک برنامه یا وب‌سایت کدی را به تلفن شما ارسال می‌کند که برای دسترسی به حساب خود وارد می‌کنید. با این حال، برنامه‌های احراز هویت این ویژگی را تکامل داده‌اند و هر ۶۰ ثانیه کد‌هایی تولید می‌کنند که می‌توان آنها را در وب‌سایت‌ها و برنامه‌های مختلف وارد کرد. این کد‌ها عموماً امن‌تر از کد‌هایی هستند که از طریق پیامک ارسال می‌شوند.

این متخصص توضیح داد: «از Microsoft Authenticator یا Google Authenticator استفاده کنید، نه از احراز هویت دو مرحله‌ای که از طریق پیامک به تلفن شما ارسال می‌شود. سپس، تمام برنامه‌های خود را که حاوی داده‌های حساس هستند، مانند ایمیل‌ها، برنامه‌های کاری و اطلاعات بانکی خود، به آن متصل کنید.»

