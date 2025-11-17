باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - باشگاه خبرنگاران جوان استان فارس در کلانشهر شیراز پاییز امسال با برگزاری مجموعه‌ای از دوره‌های تخصصی در حوزه رسانه و هنر، فرصتی تازه برای آموزش و پرورش استعداد‌های جوان فراهم کرده است؛ دوره‌هایی شامل گویندگی رادیویی، اجرای تلویزیونی، خبرنویسی، تصویربرداری، کارگردانی، بازیگری، تدوین، صدا، گرافیک و فیلمسازی موبایلی که با شرایط پرداخت نقد و اقساط و تخفیف ویژه برای جوانان زیر ۲۰ سال ارائه می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، پرداخت شهریه به صورت نقد و اقساط امکان‌پذیر است و برای جوانان زیر ۲۰ سال تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.

محل برگزاری این دوره‌ها در شیراز، خیابان فردوسی، بین کوچه‌های ۱۴ و ۱۶ خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی از طریق شماره همراه ۰۹۳۶۳۱۲۳۶۷۹ (ایتا و واتساپ) و یا تماس تلفنی با شماره ۰۷۱۳۲۳۱۴۷۳۳ در ساعات ۹ تا ۱۳ اقدام کنند.