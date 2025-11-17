باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در دیدار با رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان، آخرین وضعیت پروژه‌های آب و فاضلاب، چالش‌های تأمین آب و طرح‌های توسعه‌ای بررسی و بر لزوم هم‌افزایی برای رفع مشکلات مناطق کمتر برخوردار، تسریع اجرای طرح‌های آب و فاضلاب و ارتقای مدیریت مصرف تأکید شد.

او افزود: هم‌اکنون میزان پوشش آب شرب شهری در استان ۱۰۰ درصد و پوشش آب شرب روستایی بیش از ۹۰ درصد است. با وجود این پیشرفت‌ها، تابستان گذشته حدود ۲۸۰ روستا با تنش آبی مواجه شدند که هرچند این تنش‌های آبی بدون بروز بحران و چالش نگران کننده مدیریت شدند، اما باید توجه داشت که این موضوع ضرورت تسریع در توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت مصارف و ایجاد حاشیه‌ی امن در حوزه تامین آب را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس ضمن تشریح وضعیت منابع آب و بخشی از عملکرد این شرکت در حوزه‌های آب و فاضلاب، گفت: از سال گذشته تاکنون بالغ بر ۲۱۷ پروژه آب و فاضلاب شامل ۲۰۴ پروژه آبرسانی و ۱۳ پروژه فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۳۰۸۲ میلیارد تومان در استان فارس گشایش یافته است که بخش قابل توجهی از آرامش آبی در استان را مرهون به ثمر نشستن همین پروژه‌های تامین آب هستیم.

شبانی افزود: در سال گذشته ۱۶ پروژه‌ی فاضلاب منتفع از تسهیلات بانک توسعه اسلامی با اعتباری بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان در شهر‌های داراب، نی ریز، فسا، فیروزآباد، آباده و سپیدان به پیمانکاران ابلاغ شد که بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تاکنون جذب شده است و این پروژه‌ها به طور مجموع بالغ بر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

او ادامه داد: از محل تسهیلات ماده ۵۶ هم در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۷۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به منظور اجرای بخشی از خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهر‌های جهرم، کازرون و اقلید جذب شده است و ۴۲۰ میلیارد ریال هم از همین محل در بخش آب شرب شهرستان جهرم هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا فارس در همین رابطه عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲۵ میلیارد ریال تاکنون از محل تسهیلات ماده ۵۶ برای اجرای پروژه تامین آب در شهرستان جهرم جذب شده است. همچنین مرحله دوم طرح‌های فاضلاب شهر‌های جهرم و کازرون و مرحله‌ی اول فاضلاب شهر‌های نورآباد و استهبان برای اخذ تسهیلاتی به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال به منظور ایجاد بخشی از تأسیسات فاضلاب در این مناطق در دست پیگیری است.

شبانی در خصوص طرح خود اتکایی در حوزه تأمین انرژی گفت: احداث ۳ نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی در تصفیه خانه‌های فاضلاب شهر‌های آباده، فسا و نی ریز در دستور کار بود که نیروگاه خورشیدی آباده تکمیل و در مدار بهره برداری قرار گرفت و نیروگاه‌های خورشیدی نی ریز و فسا هم در حال اجراست.

او با اشاره به اقدامات شاخص در حوزه فاضلاب افزود: طی سه سال گذشته ۵ تصفیه‌خانه فاضلاب در استان به بهره‌برداری رسیده که هم اکنون تعداد تصفیه خانه‌های فاضلاب در مدار بهره برداری ۱۲ تصفیه خانه و ظرفیت تصفیه فاضلاب فارس به بیش از ۳۵۰ هزار مترمکعب در شبانه روز افزایش یافته است. در حال حاضر نیز عملیات ساخت ۴ تصفیه‌خانه فاضلاب جدید در شهرستان‌های مختلف استان در دست اجرا است که تکمیل آنها نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و توسعه پایدار خواهد داشت.

مدیرعامل آبفا فارس گفت، با برنامه‌ریزی مدون و مدیریت راهبردی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف شرکت انجام گرفت است که از اهم نتایج آن مدیریت موفق تنش آبی در استان و جلوگیری از عدم بروز بحران در استان طی تابستان گذشته و همچنین کسب عنوان نخست در جشنواره‌ی شهید رجایی استان فارس طی سال ۱۴۰۳ است.