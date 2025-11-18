باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مطهر ۱۳ شهید گمنام با استقبال مسوولان خراسان رضوی روز سه‌شنبه وارد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد شد.

مسئول ایثارگران سپاه امام رضا (ع) در حاشیه استقبال از پیکر مطهر شهدا به خبرنگاران گفت: پیکرهای شهدا برای برگزاری آئین‌های مردمی به هشت شهرستان در سطح استان اعزام می‌شوند.

سرهنگ علی ولی‌نیا افزود: عصر دوم آذر هم‌زمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) پیکرهای مطهر شهدای گمنام از شهرستان‌ها به مشهد برگردانده شده و مراسم وداع باشکوهی با حضور مردم و زائران در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی هم‌زمان با نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر این شهدا نیز سوم آذر در سالروز شهادت حضرت ساعت ۹ صبح از میدان شهدا همراه با اجتماع بزرگ فاطمیون برگزار می‌شود. پس از آن سه شهید در مشهد و چهار شهید دیگر در شهرستان‌های استان تدفین شده و پیکر سایر شهدا که مهمان استان هستند، به تهران بازمی‌گردند.

ولی‌نیا ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکرهای مطهر شهدا در هیات‌ها، مساجد، مدارس و ادارات مشهد حضور یافته تا مردم از این فضای معنوی بهره‌مند شوند.