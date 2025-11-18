دیدار دوستانه تیم منتخب کاتالونیا و تیم ملی فلسطین، امشب، سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه، با رویکردی انسانی و در احترام به ۴۰۰ ورزشکار شهید غزه، به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار دوستانه تیم منتخب کاتالونیا و تیم ملی فلسطین، امشب ساعت ۲۱ به صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد. این مسابقه با عنوان «به احترام چهارصد ورزشکار شهید غزه» برگزار می‌شود و هدف آن ادای احترام به ورزشکارانی است که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند.

پیش از این دیدار، استودیو ویژه‌برنامه «لذت فوتبال» از ساعت ۲۰ با حضور کارشناسان و گزارشگران ورزشی، تحلیل شرایط دو تیم و بررسی ابعاد نمادین و ورزشی این مسابقه را در دستور کار خواهد داشت.

شبکه ورزش اعلام کرده است که پوشش این مسابقه در راستای حمایت معنوی از ملت فلسطین و توجه به ارزش‌های انسانی و ورزشی صورت می‌گیرد.

