دبیر ستاد انتخابات لرستان گفت: افرادی که قصد ثبت‌نام در انتخابات شورا‌ها را دارند و در عین حال سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی دارند، باید طبق قانون تا پایان آبان‌ماه از مسئولیت خود استعفا دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رضا آریایی، دبیر ستاد انتخابات لرستان، امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از آغاز شمارش معکوس برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خبر داد و اعلام کرد: این انتخابات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با تشریح جزئیات این رویداد مهم انتخاباتی گفت: شورا‌های اسلامی روستا در روستا‌های دارای حداقل ۲۰ خانوار و جمعیت بیش از ۱۰۰ نفر برگزار می‌شود و بر اساس آخرین آمار،  ۱۵۵۳ روستا در لرستان مشمول این شرایط هستند.

 آریایی افزود: از میان این روستاها،  ۵۲ روستا جمعیتی بیش از ۱۵۰۰ نفر دارند که طبق قانون، در هر یک از آنها ۵ عضو شورا انتخاب خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تعیین مدیریت محلی خاطرنشان کرد: در مجموع، امسال ۱۴۶۳ عضو شورا در روستا‌های استان لرستان انتخاب خواهند شد که نقش مهمی در توسعه محلی و پیگیری مطالبات روستاییان خواهند داشت.

آریایی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط داوطلبی اشاره کرد و گفت: افرادی که قصد ثبت‌نام در انتخابات شورا‌ها را دارند و در عین حال سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی دارند، باید طبق قانون تا پایان آبان‌ماه از مسئولیت خود استعفا دهند. 

وی تاکید کرد که رعایت زمان‌بندی قانونی برای جلوگیری از بروز مشکلات در روند ثبت‌نام داوطلبان ضروری است.

این مقام مسئول در پایان بر اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات پیش‌رو تأکید کرد و گفت: مشارکت فعال مردم می‌تواند نقش موثری در انتخاب چهره‌های کارآمد و دلسوز برای مدیریت محلی داشته باشد.

