نخستین نیروگاه ۱۰۰ کیلوواتی خورشیدی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرستان مرزی تایباد به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرماندار تایباد روز چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از این نیروگاه خورشیدی گفت: طرح مذکور در زمینی به مساحت هزار مترمربع با اعتباری افزون بر ۴۵ میلیارد ریال در مدار تولید انرژی برق قرار گرفته است.

حسین جمشیدی اضافه کرد: هم اینک تولید برق از محل انرژی‌های خورشیدی برای پنج حلقه چاه کشاورزی منطقه تایباد با توان ۳۳۰ کیلووات در مرحله بهره‌برداری قرار دارد.

وی اظهار کرد: همچنین سه طرح بزرگ دیگر انرژی خورشیدی در تایباد با ظرفیت تولید ۶ مگاوات در بخش کشاورزی، هفت و نیم مگاوات در بخش صنعتی و هفت و سه دهم مگاوات با سرمایه گذاری بخش‌ خصوصی در مرحله عقد قرارداد است.

فرماندار تایباد گفت: چنانچه مالکان چاه‌های کشاورزی در محل اراضی خود نسبت به احداث و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی اقدام کنند، از معافیت خاموشی ۶ ساعته در فصل تابستان بهره‌مند خواهند شد.

به گفته جمشیدی، افزون بر ۳۴۵ حلقه چاه کشاورزی در تایباد فعال است و در حال حاضر ۷۰ درصد انرژی این شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی افزود: تایباد با هفت هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی یکی از قطب‌های تولید محصولات زراعی و باغی استان به شمار می‌رود و بدون شک با توجه به وضعیت ناترازی برق کشور، استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی نقش زیادی در تامین انرژی بخش کشاورزی دارد.

فرماندار تایباد اضافه کرد: سرمایه‌گذاران زیادی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان اعلام آمادگی کرده‌اند که رفع مشکلات و موانع پیش روی آن‌ها نیاز به تعامل، همکاری و هم افزایی مسوولان دستگاه‌های متولی دارد.

جمشیدی اظهار کرد: سهمیه این شهرستان برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری از آن ۳۲ مگاوات پیش‌بینی شده است.

منبع ایرنا

