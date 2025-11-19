باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آمپولهای IQ-Complex Shine اولین محصول حرفهای جهان هستند که فرمول آنها کاملاً با استفاده از هوش مصنوعی توسعه یافته است.
این محصول، دستهبندی جدیدی را در محصولات آرایشی-عصبی ایجاد میکند، محصولاتی که قادر به "ارتباط" با سیستم عصبی پوست در سطح سلولی و اصلاح دقیق مشکلات زیبایی هستند.
محصولات آرایشی-عصبی چیست؟
محصولات آرایشی-عصبی یک حوزه پیشرفته در آرایشی-عصبی است که در آن مواد فعال نه تنها سلولهای اپیدرمی مانند کراتینوسیتها و فیبروبلاستها، بلکه سیستم عصبی-پوستی پیچیده و محور عصبی-ایمنی-پوستی را نیز هدف قرار میدهند.
اصل بیولوژیکی اساسی پشت این مفهوم این است که پوست و سیستم عصبی مرکزی از یک لایه جنینی واحد، اکتودرم، تشکیل شدهاند که ارتباط نزدیک آنها را توضیح میدهد. پوست مملو از میلیونها انتهای عصبی و گیرنده است که در التهاب، قرمزی، خارش و پاسخهای استرس نقش دارند.
پوست حاوی میلیونها انتهای عصبی و گیرنده است که در التهاب، قرمزی، خارش و پاسخهای استرس نقش دارند. پروفسور لوران مزیِر اظهار داشت که "پوست فقط یک پوشش نیست، بلکه بیرونیترین لایه سیستم عصبی است."
مکانیسمهای اصلی عملکرد لوازم آرایشی عصبی:
اصلاح کانالهای TRP و گیرندههای حسی: کاهش سوزش، سوزن سوزن شدن و قرمزی نوروژنیک.
اثر بوتاکس مانند: پپتیدهایی که بر آزادسازی استیل کولین در اتصالات عصبی-عضلانی تأثیر میگذارند، ظاهر خطوط بیان را بدون تزریق صاف میکنند.
کاهش استرس پوست: کاهش کورتیزول موضعی، تنظیم انتقالدهندههای عصبی لذت و استرس و بهبود رنگ و بافت پوست.
بازسازی سد دفاعی: کاهش تأثیر محرکهایی که سیگنالهای عصبی منفی را تحریک میکنند. فرمول هوشمند IQ-Complex Shine مبتنی بر هوش مصنوعی:
این کمپلکس زیست فعال توسط دانشمندان کرهای و روسی به درخواست شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی Profmedgroup توسعه داده شد. با این حال، نقش کلیدی در توسعه این فرمول توسط هوش مصنوعی ایفا شد که به حجم وسیعی از دادهها دسترسی دارد. هوش مصنوعی بیش از ۱۵۰۰۰ مطالعه علمی و فرمولهای بیوشیمیایی را تجزیه و تحلیل و مقایسه کرد. این هوش مصنوعی نه تنها میتواند مواد مؤثر، بلکه مواد کاملاً همافزایی را که قادر به رسیدگی همزمان به چندین نگرانی زیباییشناختی هستند، شناسایی کند.
نتیجه این کار، فرمولی منحصربهفرد است که ۱۹ ماده زیست فعال را ترکیب میکند که در سطوح گیرنده سلولی و بافت خارج سلولی عمل میکنند.
اثربخشی بالینی اثبات شده
اثربخشی و ایمنی IQ-Complex Shine از طریق مجموعهای از مطالعات بالینی چند مرکزی که مطابق با استانداردهای دقیق بینالمللی پزشکی مبتنی بر شواهد انجام شده است، نشان داده شده است.
منبع: ren.tv