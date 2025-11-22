کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰

«کاریکاتور روز» در گزارش پیش رو آثار بی نظیری از کارتونیستهای بزرگ دنیا را، گرد هم آورده است؛ آینهای تمامنما، از آثار برجسته کارتونیستهای صاحبنام جهانی و ایرانی که با زبانی مشترک و بیمرز، گذرگاههای پیچیده فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه بشری را در قلمروی طنز و نقد به تصویر میکشند. این گزارش، تنها مجموعۀ تصاویر نیست، کارنامهای است نمادین از نگاههای هنرمندانهای که پدیدههای جهان معاصر را از منظر نگاه هنرمندانه و تیز بین کارتونیستها میکاوند. این مجموعه، با گردآوری آثاری از برجستهترین کارتونیستهای ایران و جهان، روایت و برداشتی آزاد و چندبُعدی از شرایط انسان عصر حاضر ارائه میدهد و روایتی ست تصویری از زمانهای که در آن زندگی میکنیم. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی