کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
کارتونیست سیدجمالی
تاریخ انتشار ۰۱ آذر ۱۴۰۴ ۰۸:۳۰
کد خبر
۹۰۲۷۶۳۳
نظر دادن
دانلود
«کاریکاتور روز» در گزارش پیش رو آثار بی نظیری از کارتونیست‌های بزرگ دنیا را، گرد هم آورده است؛ آینه‌ای تمام‌نما، از آثار برجسته کارتونیست‌های صاحب‌نام جهانی و ایرانی که با زبانی مشترک و بی‌مرز، گذرگاه‌های پیچیده فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه بشری را در قلمروی طنز و نقد به تصویر می‌کشند. این گزارش، تنها مجموعۀ تصاویر نیست، کارنامه‌ای است نمادین از نگاه‌های هنرمندانه‌ای که پدیده‌های جهان معاصر را از منظر نگاه هنرمندانه و تیز بین کارتونیست‌ها می‌کاوند. این مجموعه، با گردآوری آثاری از برجسته‌ترین کارتونیست‌های ایران و جهان، روایت و برداشتی آزاد و چندبُعدی از شرایط انسان عصر حاضر ارائه می‌دهد و روایتی ست تصویری از زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰

«کاریکاتور روز» در گزارش پیش رو آثار بی نظیری از کارتونیست‌های بزرگ دنیا را، گرد هم آورده است؛ آینه‌ای تمام‌نما، از آثار برجسته کارتونیست‌های صاحب‌نام جهانی و ایرانی که با زبانی مشترک و بی‌مرز، گذرگاه‌های پیچیده فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه بشری را در قلمروی طنز و نقد به تصویر می‌کشند. این گزارش، تنها مجموعۀ تصاویر نیست، کارنامه‌ای است نمادین از نگاه‌های هنرمندانه‌ای که پدیده‌های جهان معاصر را از منظر نگاه هنرمندانه و تیز بین کارتونیست‌ها می‌کاوند. این مجموعه، با گردآوری آثاری از برجسته‌ترین کارتونیست‌های ایران و جهان، روایت و برداشتی آزاد و چندبُعدی از شرایط انسان عصر حاضر ارائه می‌دهد و روایتی ست تصویری از زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی
۰۱ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰
/

برچسب ها: کاریکاتور روز ، هنر کاریکاتور ، کاریکاتور ، کارتونیست ها
مطالب مرتبط
کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / منتخب آثار کارتونیست‌های جهان؛ قسمت پنجم

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور؛ چشم‌انداز آتش‌بس غزه فروپاشی رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۷

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۵

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / برداشت آزاد _ ۲۱

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / در راستای حمایت از حقوق سالمندان در جامعه

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / به مناسبت روز مازندران؛ طبرستان در محاصره تبر‌های جنگل‌خواران

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۲۲

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / به مناسبت «روز جهانی معلم»

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / خشونت‎‌های سیستماتیک علیه پناهجویان در مرز‌های اروپا

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / کودکان ، قربانیان بی دفاع جنگ در جهان

کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۰
young journalists club

کاریکاتور روز / قحطی و گرسنگی؛ سلاح رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.