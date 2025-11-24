آمریکا سال ۲۰۱۶ برای سر «ابوعلی طباطبایی» جایزه تعیین کرده بود؛ فرمانده یگان رضوان که پس از ۳ بار تلاش ناکام اسرائیل، به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سومین باری بود که اسرائیل برای هدف قرار دادن هیثم طباطبایی تلاش میکرد. حزب الله لبنان، "شهادت" هیثم علی طباطبایی ۵۷ ساله معروف به "سید ابوعلی" را تایید کرد.
رسانهها از او به عنوان نفر دوم حزب الله در سلسله مراتب این مجموعه و فرمانده نظامی حزب الله یاد کردهاند. اسرائیل وی را "رئیس ستاد نظامی" حزب الله لبنان توصیف کرده است.
طباطبایی در حمله هوایی روز یکشنبه ۲ آذرماه ارتش اسرائیل به منطقه "حارة حریک" در ضاحیه بیروت (جنوب پایتخت) مورد هدف قرار گرفت. حزب الله اعلام کرد در این هجوم، شمار دیگری از اعضا و فرماندهان نظامی هم به شهادت رسیدند.
این بزرگترین حمله اسرائیل به لبنان از زمان آتش بس در سال گذشته (۷ آذر ماه ۱۴۰۳ / ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴) تاکنون است. همچنین، این مهمترین مقام حزب الله است که بعد از آتش بس، مورد حمله قرار میگیرد.
در جنگ قبلی اسرائیل - حزب الله لبنان که برای ماهها طول کشید ۲ دبیرکل حزب الله لبنان و فرماندهان ارشد نظامی این مجموعه از جمله عالیترین مقام نظامی حزب الله "فواد شُکر" نیز به شهادت رسیدند.
با وجود اعلام آتش بس، اما اسرائیل همچنان در یک سال اخیر به حملات موردی علیه نقاط مختلف جنوب لبنان ادامه میدهد. تاکنون شماری از اعضای حزب الله لبنان و حماس و دیگر گروههای مقاومت فلسطین در این حملات به شهادت رسیدهاند.
به دنبال این حمله، "جوزف عون" رئیس جمهوری لبنان، از جامعه جهانی خواست برای متوقف کردن حملات مداوم اسرائیل علیه کشورش از زمان آتشبس تاکنون، مداخله کند.
حزب الله لبنان دیشب در بیانیه ای با اعلام شهادت "هیثم طباطبایی" درباره او اعلام کرد: «رهبر بزرگ پس از مدتها انتظار برای دیدار با خداوند متعال و پس از سفری سرشار از جهاد، صداقت، اخلاص، فداکاری و پایداری در مسیر مقاومت و کار خستگیناپذیر در رویارویی با دشمن اسرائیلی تا آخرین لحظه عمر مبارکش، به برادران شهیدش پیوست. او در مسیر دفاع از سرزمین و ملتش نه خستگی را شناخت و نه کسالت را، و از بدو تأسیس، زندگی خود را وقف مقاومت کرد. او از جمله رهبرانی بود که پایههای این مقاومت را بنا نهادند تا قوی، باوقار و توانمند بماند، از میهن محافظت کند و به پیروزیها دست یابد.»
ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در حملهای به حومه جنوبی بیروت، «رئیس ستاد نظامی» حزبالله لبنان را هدف قرار داده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تأیید کرد که او دستور حمله به «رئیس ستاد کل حزب الله» را داده است، اما نامی از او نبرد.
این حمله ساعاتی پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل وعده خود را درباره ادامه تلاش برای جلوگیری از بازسازی تواناییهای حزبالله تکرار کرد.
نتانیاهو روز یکشنبه تأکید کرد اسرائیل به انجام «هر اقدام لازم» برای جلوگیری از از سرگیری فعالیتها، تجدید تسلیحات و افزایش توانمندیهای حزبالله ادامه خواهد داد.
وزارت بهداشت لبنان گزارش داد این حمله «منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر دیگر شد.»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که اسرائیل در طول جنگ دو بار برای هدف قرار دادن هیثم الطباطبایی تلاش کرده بود و این سومین تلاش بود.
خبرنگار الجزیره در بیروت به نقل از منابعی در حزبالله گفت که آنها شخصیتی به عنوان "فرمانده دوم" ندارند و شخصیت مورد نظر یک رهبر نظامی برجسته است.
براساس گزارش الجزیره، طبق اطلاعات موجود، طباطبایی یکی از معماران نیروهای ویژه حزبالله بود. او در جبهههای نبرد متعددی در جنگ سوریه شرکت و بعداً برای تقویت حضور حزب الله در جنوب سوریه تلاش کرد. اسرائیل پیش از این تقریباً ۱۰ سال پیش در قنیطره برای حمله به او تلاش کرده بود.
طباطبایی همچنین نقش کلیدی در مدیریت عملیات «جنگ پشتیبانی» حزبالله در نوار غزه برای کمک به مقاومت فلسطین در طول جنگ با اسرائیل داشته است. اسرائیل پس از حمله به "فواد شکر" (مقام ارشد نظامی حزب الله)، تلاش کرد او را ترور کند. پس از توافق آتشبس، او فرماندهی نظامی حزب را به عهده گرفت.
