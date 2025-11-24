باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز دوشنبه، راهپیماییای در خیابان الحمرا در بیروت، پایتخت لبنان برگزار شد؛ راهپیماییای که در اعتراض به تداوم تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل علیه لبنان به راه افتاد.
این حرکت اعتراضی همچنین در واکنش به مداخله آمریکا در امور داخلی لبنان و در رد تجاوزات و کشتار روزانه رژیم تروریستی اسرائیل و نیز بازداشت شماری از شهروندان لبنانی و تخریب نظاممند روستاهای مرزی انجام شد.
خبرنگار المیادین گزارش داد که یکی از شعارهای اصلی این تظاهرات این بود: «هیچ طایفهای از حملات اسرائیل در امان نیست.»
شرکتکنندگان در تظاهرات گفتند: «وقتی در برابر حملات اسرائیل متحد میشویم، همه ما پیروزیم.» آنها تاکید کردند که حضور و موضع مردمی برای تقویت استحکام موضع رسمی لبنان ضروری است.
مشارکتکنندگان در تظاهرات بر حق مقاومت و ضرورت بلند کردن صدا در برابر تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرده و نسبت به خطر واقعی اشغالگری هشدار دادند.
آنها خواستار کنار گذاشتن اختلافات در این مرحله حساس شدند و بیروت را «پایتخت مقاومت و پایداری عربی» توصیف کردند.
از محل این تظاهرات، جورج عبدالله، مبارز لبنانی که به تازگی آزاد شده است در گفتوگو با المیادین، همگان را به مشارکت گستردهتر در این تحرکات فراخواند؛ بهویژه «با توجه به خونهایی که دیروز در حمله اسرائیل به حاره حریک (در ضاحیه) و پیش از آن در عینالحلوه (صیدا) ریخته شد.»
عبدالله تاکید کرد که مقاومت اسلامی از نخستین جریانهایی است که به ساخت دولت ملی مقاوم دعوت میکند و شهید فرمانده هاشم طباطبایی را یکی از ستونهای هویت ملی دانست.
در واکنش به آنچه روز گذشته بر مردم لبنان در ضاحیه گذشت، عبدالله گفت که مقابله با عادیسازی روابط با رژیم تروریستی اسرائیل نخستین گام ضروری در مسیر رویارویی است.
او افزود: «مردم ما عادیسازی را با وجود همه فشارها سرنگون خواهند کرد، و ما در حد آرمانهای ملت عرب خود خواهیم بود.»
او همچنین تاکید کرد که تفنگ مقاومت، سپر اصلی حاکمیت لبنان است و همه را به ایستادن در یک صف واحد در کنار مقاومت فراخواند و گفت: «هیچ بهانهای پذیرفته نیست.»
منبع: المیادین