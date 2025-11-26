باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: طی روزهای اخیر یک پنجم درخواست اولیه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه شیرخشک داده شد که با استمرار این روند مشکلی در تولید نخواهیم داشت.

به گفته وی، سازمان غذا و دارو لیست ارزی به بانک مرکزی ارسال کرده و سپس بانک مرکزی به بانک عامل داده است، اما به رغم‌ تامین وجه ریالی، ارسال انجام نشده است، درحالیکه مردم برای تامین شیرخشک نوزاد دچار چالش نشوند، از ابتدای سال مواد اولیه بصورت اعتباری واردات انجام دادیم که براین اساس تا هفته گذشته ۱۲۵ میلیون دلار بدهی ارزی داشتیم که مقدار جزئی تخصیص ارز دادند.

تحویل زاده ادامه داد: تاخیر روند تخصیص ارز در تولید و کمبود عرضه شیرخشک از ماه آتی اثر خود را می گذارد، چنانچه بانک مرکزی تا پایان هفته تخصیص ارز به طور کامل یا حداقل نصف درخواست اولیه بدهند، مشکل حاد نخواهد شد، در غیراین صورت دچار چالش می شویم چراکه بدهی ها زیاد است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه در آبان ماه ۴ میلیون قوطی شیرخشک تولید شد، افزود: بنابر آمار میزان تولید شیرخشک نوزاد نسبت به ماه های قبل ۱.۵ میلیون قوطی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: بنابر آمار سال گذشته ۸۰ میلیون قوطی شیرخشک تولید شد که براین اساس ماهانه ۶.۵ میلیون قوطی شیرخشک نیاز داریم که ۵.۵ میلیون قوطی رگولار و یک میلیون قوطی رژیمی است که تولید آبان بیانگر کاهش تولید است.

تحویل زاده با بیان اینکه قیمت شیرخشک بصورت رسمی تغییری نداشته است، گفت: قیمت شیرخشک دستوری است و مردم کد محصول را اسکن کنند، قیمت سه گانه مشخص است، هرچند ممکن است تخلفاتی رخ دهد.

وی متوسط قیمت هر قوطی شیرخشک را بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: بنابر آمار ۸۵ درصد مواد اولیه از خارج تامین می شود که ارز دولتی می گیرد و مابقی مواد اولیه و ملزومات بسته بندی ارز آزاد است. گفتنی است ۱۵ تا ۲۰ درصد شیرخام داخلی مصرف می شود که قیمت رشد چشمگیری داشته که این امر روی هزینه تمام شده اثر گذار بوده است، لذا درخواست افزایش قیمت ناشی از رشد قیمت شیرخام و ملزومات بسته بندی را داریم، اما هنوز موافقتی صورت نگرفته است و کماکان تولیدکنندگان با نرخ های قبل عرضه می کنند.