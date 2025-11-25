باشگاه خبرنگاران جوان - سردار غلامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور روز سه شنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان همدان در میدان امام خمینی (ره) همدان اظهار کرد: امام راحل با صدور فرمان تأسیس بسیج، یک تشکیلات کم‌نظیر، بزرگ، کارآمد و اثربخش را برای ملت ایران به وجود آورد.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج تنها محدود به ساختار آن نیست؛ بلکه سرآغاز انتشار و توسعه تفکر بسیجی در بین ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان شد، افزود: ملت ایران در این راه ۹۲ هزار شهید بسیجی، و در جنگ ۱۲ روزه بیش از هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، گفت: با الگوبرداری از این تفکر بسیجی مسیر موفقیت در جنگ ۱۲ روزه پیموده شد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «که تشکیل بسیج به امام خمینی (ره) الهام شد»، عنوان کرد: بسیجی عمل کردن، تنها به اسم نویسی نیست بلکه عمل بسیجی باید داشت و هر کسی از ایران صیانت کند و در خدمت ملت ایران باشد و در جهت حل مشکلات گام بردارد بسیجی است و تفکر بسیجی دارد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به نگاهی که به حاکمان قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن وجود دارد، گفت: آنجا عاملان دشمن بودند و اینجا رهبران جمهوری اسلامی از حقوق حقه ملت ایران و تمامیت ارضی، از تمدن ایران اسلامی، فرهنگ و از همه اقوام صیانت می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران قدرتمند و ملت ایران سازنده روبه جلو است و دشمنی دشمن نیز به همین دلیل است عنوان کرد: آمریکایی‌ها بدانند که ملت ایران تمام جزئیات این موضوع را می‌داند و حافظه قوی دارد و با رهبری امام خامنه‌ای توانسته گام‌های بسیار بلندی بردارد و اکنون نمی‌توان ایران امروز را و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را با بعد از انقلاب اسلامی مقایسه کرد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه کدام کار بزرگ در دوره پهلوی انجام شد که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پیمانکار بودند و منافع به جیب آنها نمی‌رفت، افزود: امروز کار‌ها توسط فرزندان ایران انجام می‌شود و در بخش‌های نانو، هوش مصنوعی، بعد نظامی و سایر مسایل قدرت دارد و در حوزه نظامی و خیلی جا‌ها ایران جزو پیشرفته‌ترین‌هاست و قدرت مردم‌پایگی این نظام است و بسیج تجلی این قدرت مردم پایگی است.

هفته بسیج فرصتی برای بازشناسی خدمات ایران اسلامی و پیوند مردم و مسئولان است

وی بیان کرد: هفته بسیج فرصتی است که خدمات ایران اسلامی را بازشناسی و پیوند مردم و مسوولان را بیشتر و برای حرکت مهمتر برنامه‌ریزی کنیم.

رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: تشکیلات بسیج که تاسیس کردند و رهبری فرمانده کل قوا توسعه دادند پاسخگوی تمام نیاز‌های در همه شرایط است و نیرو‌های مسلح با تفکر بسیجی آماده پاسخگویی به هر حرکت دشمن را دارد و در نقطه هر حرکتی را خاموش خواهد کرد و ملت ایران هشیار است و اجازه نخواهد حوادث قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تکرار شود.

سردار سلیمانی با تشریح اوضاع کشور از دوران قاجار، به نفوذ استعماری انگلستان اشاره کرد و افزود: سفیر انگلیس کاتب قرارداد ننگین گلستان بوده است و با سوءاستفاده از غفلت حکمرانان، برنامه‌های استعماری خود را پیش برد و در جدایی بخش‌های مهمی از کشور از طریق قراردادهایی، چون ترکمنچای و معاهده پاریس نقش‌آفرین بود.

وی به دوره جنگ جهانی اول اشاره کرد که با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، متفقین کشور را اشغال کردند و افزود: قحطی گسترده ناشی از اقدامات آنها، باعث شد ۹ میلیون نفر از هم‌میهنان ما جان خود را از دست دادند و نصف جمعیت ایران را از بین بردند که این دشمنی بزرگی با ملت ایران بود.

سردار سلیمانی به روی کار آمدن رضاخان به عنوان خواست بیگانه و سرکوب قیام‌های آزادی‌خواه همچون قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی و مبارزات شهید مدرس اشاره کرد و افزود: در جنگ جهانی دوم، ایران توسط روس و انگلیس اشغال شد و پادشاه وقت تبعید و ملت ایران بدون پشتوانه رها شد.

وی ادامه داد: پس از ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت مردمی دکتر مصدق، آمریکا جایگزین انگلیس در صحنه غارت منابع شد.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، سرنگونی دولت ملی و بازگرداندن شاه به کشور را اقدامی در راستای منافع آمریکا دانست که هدف آن تداوم غارت نفت بود.

وی اضافه کرد: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چه دشمنی‌هایی با کشور و ملت ایران می‌شد و ملت ایران را ضعیف کردند.

سردار سلیمانی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی بود که مسیر تاریخی این دشمنی‌ها را تغییر داد و پایان حضور نیرو‌های چپاولگر آمریکایی را رقم زد.