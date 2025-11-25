رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به اهمیت حیاتی تفکر بسیجی در حفظ امنیت کشور، گفت: اگر در یک کشوری تفکر بسیجی حاکم شود، آن کشور از آسیب‌ها و گزند دشمنان مصون خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار غلامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور روز سه شنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان همدان در میدان امام خمینی (ره) همدان اظهار کرد: امام راحل با صدور فرمان تأسیس بسیج، یک تشکیلات کم‌نظیر، بزرگ، کارآمد و اثربخش را برای ملت ایران به وجود آورد.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج تنها محدود به ساختار آن نیست؛ بلکه سرآغاز انتشار و توسعه تفکر بسیجی در بین ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان شد، افزود: ملت ایران در این راه ۹۲ هزار شهید بسیجی، و در جنگ ۱۲ روزه بیش از هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، گفت: با الگوبرداری از این تفکر بسیجی مسیر موفقیت در جنگ ۱۲ روزه پیموده شد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «که تشکیل بسیج به امام خمینی (ره) الهام شد»، عنوان کرد: بسیجی عمل کردن، تنها به اسم نویسی نیست بلکه عمل بسیجی باید داشت و هر کسی از ایران صیانت کند و در خدمت ملت ایران باشد و در جهت حل مشکلات گام بردارد بسیجی است و تفکر بسیجی دارد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور با اشاره به نگاهی که به حاکمان قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن وجود دارد، گفت: آنجا عاملان دشمن بودند و اینجا رهبران جمهوری اسلامی از حقوق حقه ملت ایران و تمامیت ارضی، از تمدن ایران اسلامی، فرهنگ و از همه اقوام صیانت می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران قدرتمند و ملت ایران سازنده روبه جلو است و دشمنی دشمن نیز به همین دلیل است عنوان کرد: آمریکایی‌ها بدانند که ملت ایران تمام جزئیات این موضوع را می‌داند و حافظه قوی دارد و با رهبری امام خامنه‌ای توانسته گام‌های بسیار بلندی بردارد و اکنون نمی‌توان ایران امروز را و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را با بعد از انقلاب اسلامی مقایسه کرد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه کدام کار بزرگ در دوره پهلوی انجام شد که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پیمانکار بودند و منافع به جیب آنها نمی‌رفت، افزود: امروز کار‌ها توسط فرزندان ایران انجام می‌شود و در بخش‌های نانو، هوش مصنوعی، بعد نظامی و سایر مسایل قدرت دارد و در حوزه نظامی و خیلی جا‌ها ایران جزو پیشرفته‌ترین‌هاست و قدرت مردم‌پایگی این نظام است و بسیج تجلی این قدرت مردم پایگی است.

هفته بسیج فرصتی برای بازشناسی خدمات ایران اسلامی و پیوند مردم و مسئولان است

وی بیان کرد: هفته بسیج فرصتی است که خدمات ایران اسلامی را بازشناسی و پیوند مردم و مسوولان را بیشتر و برای حرکت مهمتر برنامه‌ریزی کنیم.

رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: تشکیلات بسیج که تاسیس کردند و رهبری فرمانده کل قوا توسعه دادند پاسخگوی تمام نیاز‌های در همه شرایط است و نیرو‌های مسلح با تفکر بسیجی آماده پاسخگویی به هر حرکت دشمن را دارد و در نقطه هر حرکتی را خاموش خواهد کرد و ملت ایران هشیار است و اجازه نخواهد حوادث قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تکرار شود.

سردار سلیمانی با تشریح اوضاع کشور از دوران قاجار، به نفوذ استعماری انگلستان اشاره کرد و افزود: سفیر انگلیس کاتب قرارداد ننگین گلستان بوده است و با سوءاستفاده از غفلت حکمرانان، برنامه‌های استعماری خود را پیش برد و در جدایی بخش‌های مهمی از کشور از طریق قراردادهایی، چون ترکمنچای و معاهده پاریس نقش‌آفرین بود.

وی به دوره جنگ جهانی اول اشاره کرد که با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، متفقین کشور را اشغال کردند و افزود: قحطی گسترده ناشی از اقدامات آنها، باعث شد ۹ میلیون نفر از هم‌میهنان ما جان خود را از دست دادند و نصف جمعیت ایران را از بین بردند که این دشمنی بزرگی با ملت ایران بود.

سردار سلیمانی به روی کار آمدن رضاخان به عنوان خواست بیگانه و سرکوب قیام‌های آزادی‌خواه همچون قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی و مبارزات شهید مدرس اشاره کرد و افزود: در جنگ جهانی دوم، ایران توسط روس و انگلیس اشغال شد و پادشاه وقت تبعید و ملت ایران بدون پشتوانه رها شد.

وی ادامه داد: پس از ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت مردمی دکتر مصدق، آمریکا جایگزین انگلیس در صحنه غارت منابع شد.

رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد، سرنگونی دولت ملی و بازگرداندن شاه به کشور را اقدامی در راستای منافع آمریکا دانست که هدف آن تداوم غارت نفت بود.

وی اضافه کرد: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چه دشمنی‌هایی با کشور و ملت ایران می‌شد و ملت ایران را ضعیف کردند.

سردار سلیمانی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی بود که مسیر تاریخی این دشمنی‌ها را تغییر داد و پایان حضور نیرو‌های چپاولگر آمریکایی را رقم زد.

برچسب ها: بسیج مستضعفان ، شهید بسیجی
خبرهای مرتبط
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
شهید عجمیان از اسلام و ایران دفاع کرد
تکذیب ادعای کمک حمید قره حسنلو به مجروحان اغتشاشات ۱۲ آبان کرج
برگزاری مراسم چهلم شهید عجمیان در مسجد جامع کمال‌شهر+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غرق‌شدن مرد ۳۸ ساله داخل استخر/ افزایش تلفات غرق‌شدگی در همدان
افزایش قیمت گوشت در همدان؛ بازار دست دامدار یا دلال؟
آخرین اخبار
افزایش قیمت گوشت در همدان؛ بازار دست دامدار یا دلال؟
غرق‌شدن مرد ۳۸ ساله داخل استخر/ افزایش تلفات غرق‌شدگی در همدان