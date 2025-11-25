باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استانها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز چهارشنبه ۵ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام میشود.
آذربایجان شرقی
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی: براساس تصمیم اتخاذشده، با توجه به افزایش آلودگی هوا در استان، مقرر شد، کلیه ادارات، دستگاههای دولتی، مدارس و دانشگاههای شهرستانهای تبریز، آذرشهر، اسکو، عجبشیر، بناب، ملکان، لیلان، شبستر و مرند روز چهارشنبه تعطیل باشد. مازوتسوزی در نیروگاههای تبریز و بناب همچون روزهای گذشته متوقف بوده و فعالیت این نیروگاهها با گاز ادامه دارد.
استان لرستان
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش لرستان اعلام کرد: بنابر مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و بهمنظور پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا، تمامی مقاطع آموزشی استان در ۵ آذرماه بهصورت غیرحضوری است و در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.
استان زنجان
ستاد مدیریت بحران استان زنجان: توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا آموزش حضوری تمامی مدارس استان در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ لغو و کلاسها بهصورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار میشود.
استان البرز
با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا استان البرز به دلیل افزایش میزان آلایندهها، مهدهای کودک، پیش دبستانیها و مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری خواهند بود و آموزش به صورت برخط انجام میشود. همچنین مادرانی که دانش آموزان مهدکودکی، پیش دبستانی و پایه دبستان دارند میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
استان خراسان جنوبی
مدارس خراسان جنوبی به دلیل افزایش شدید ابتلا به آنفلوآنزا در روز چهارشنبه پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
استان خراسان شمالی
معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی استانداری خراسان شمالی گفت: با توجه به افزایش ابتلای دانشآموزان به سرماخوردگی، مدارس استان در روز چهارشنبه غیرحضوری شد.
استان خراسان رضوی
آموزش و پرورش خراسان رضوی: مدارس کل استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۵ آذرماه بهدلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماریهای تنفسی به صورت غیرحضوری خواهد بود.
استان تهران
کلاس درس مقاطع ابتدایی استان تهران روز چهارشنبه ۵ آذرماه به صورت مجازی دایر است. البته فیروزکوه شامل آموزش مجازی نیست و کلاسهای درس در این شهرستان حضوری است.
استان اصفهان
باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلایندهها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور اعضا برگزار شد و باتوجه به اینکه شرایط آلودگی هوا از روز دوشنبه تا پایان هفته تشدید خواهد شد و به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلایندهها روز چهار شنبه ۵ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاهها در شهرستانهای اصفهان، کاشان و آران بیدگل، فلاورجان، خمینیشهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامع کاهش آلایندهها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.
سیستان و بلوچستان
همه مدارس استان سیستان و بلوچستان و مدارس استثنایی در همه مقاطع و در ۲ شیفت صبح و عصر در روز چهارشنبه مورخ ۵ آذرماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
استان آذربایجان غربی
براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجان غربی و با توجه به آلودگی هوا، چهارشنبه همه مقاطع آموزشی غیرحضوری شد.
استان یزد
معاون استاندار یزد: مدارس استان روز چهارشنبه این هفته به دلیل پیشگیری از شیوع آنفولانزا غیرحضوری میباشند.
استان کرمان
بهدنبال دریافت گزارشهایی از افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و با هدف حفظ سلامت دانشآموزان، بنا به تصمیم مشترک استانداری و ادارهکل آموزش و پرورش، تمام مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه، پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری خواهند بود.
استان همدان
اداره کل آموزش و پرورش همدان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد مدارس مقاطع پیش دبستانی و دبستانی همدان روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.
سمنان
معاون استاندار سمنان گفت: آلودگی هوا به حدی رسیده که ادامه فعالیت عادی مدارس ممکن نیست و به همین دلیل آموزش دانشآموزان فردا صرفاً از طریق شیوههای مجازی انجام خواهد شد.
قزوین
معاون استاندار و جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاهها و دوری کاری ادارات دولتی به دلیل استمرار آلودگی هوا در روز چهارشنبه /پنجم آذرماه/ خبر داد.
اردبیل
با اعلام استانداری اردبیل و در پی برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان، برای کاهش بار ترافیکی در شهر اردبیل و سرعین قرار شد ادارات، مدارس و دانشگاههای شهر اردبیل و شهر سرعین فردا چهارشنبه پنجم آذرماه تعطیل شود.
استان مرکزی
مدارس شهرهای اراک، ساوه و شازند به دلیل سکون و غلظت آلایندهها با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی فردا (چهارشنبه) تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار میشود.
گیلان
استاندار گیلان با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا در استان گفت: در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری در بین دانش آموزان، کلاسهای مقطع ابتدایی فردا چهارشنبه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود و مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند، به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.