باشگاه خبرنگاران جوان - هیاهوی برخی جریان‌ها در فضای مجازی برسر ارسال هواپیماهای ترکیه‌ای در کمک به اطفای حریق جنگل‌های شمال در حالی است که در سال‌های گذشته کشورمان نظیر این کمک‌ها را به ترکیه ارائه داده بود.

از دید برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند، هر اتفاقی در ایران می‌تواند دستاویز تبلیغ و تخریب توسط آنها باشد. آتش سوزی اخیر در جنگل‌های مازندران از این دست وقایع به شمار می‌رود که از آغاز این رویداد مورد توجه این جریان‌ها قرار گرفت. در روزهای ابتدایی که سازمان‌های ذی‌ربط داخلی در حال اطفای حریق جنگل‌های شمال بودند، خط سوء تبلیغاتی رسانه‌های معاند روی آنچه آنها «انزوای» ایران می‌خواندند سوق داده شد. همزمان بر روی مواردی چون بزرگ‌نمایی خسارات، عمق و گسترش آتش‌سوزی‌ها مانور می‌دادند. اما وقتی که آتش سوزی‌ تا حد بسیاری مهار شد و تحت کنترل درآمد، همین رسانه‌ها و جریان‌ها سعی کردند تا به القای عدم توانایی ایران در خاموش کردن آتش سوزی بپردازند و کمک گرفتن از دیگر کشورها خصوصا ترکیه را دلیلی بر این مدعا معرفی کنند. در حالی که ارسال کمک به کشورهای درگیر با چنین حوادثی امری عادی به شمار می‌رود.

تشکر اردوغان از ادای حق همسایگی توسط ایران

در تابستان سال ۱۴۰۰ آتش سوزی مهیبی در جنگل‌های جنوب و غرب ترکیه رخ داد که به سرعت مناطقی در ۲۱ استان این کشور را دربرگرفت. این واقعه باعث شد تا طی تنها دو روز، حدود ۱۰۷ آتش سوزی در نقاط مختلف این کشور به ثبت برسد که خسارات فراوانی برجای گذاشت.به دلیل شدت و وسعت آتش سوزی جنگل‌های ترکیه، آنکارا از دیگر کشور‌ها درخواست کمک کرد. یکی از کشور‌هایی که به یاری ترکیه شتافت ایران بود.در روز ۹ مردادماه ۱۴۰۰ رجب طیب اردوغان از اعزام هواپیمای آب پاش ایرانی برای کمک به اطفای حریق این کشور خبر داد و از کشورمان برای کمک به مهار آتش سوزی ترکیه تشکر کرد.همزمان وزارت دفاع ملی ترکیه تصویر هواپیمای آب پاش ایرانی را در صفحه ایکس خود منتشر ساخت. در این تصاویر، هواپیمای ایلیوشین ۷۶ متعلق به ایران در پایگاه دریایی آکساز در جنوب غربی ترکیه دیده می‌شد که بر اساس توئیت وزارت دفاع ملی ترکیه با ظرفیت حمل ۳۰ تن آب به کمک همسایه غربی شتافته بود.

استیصال آمریکا در اطفای حریق لس آنجلس

دی ماه ۱۴۰۳ وقایع عجیبی در ایالت کالیفرنیای آمریکا رخ داد. آتش سوزی که مهیبی در بخش جنگلی حومه شهرستان لس آنجلس آغاز شده بود، به دلیل ناتوانایی مقامات محلی و همچنین دولت فدرال در فرونشاندن شعله‌های آن باعث سرایت آتش سوزی به داخل مناطق مسکونی لس آنجلس شد.آتش سوزی لس آنجلس علاوه بر نابودی هزاران هکتار از زمین‌های جنگلی اطراف این شهرستان، باعث تخریب صد‌ها خانه، کشته و مجروح شدن ده‌ها نفر و آوارگی ده‌ها هزار نفر از مردم این شهر شد. میزان خسارات برجای مانده به حدی بود که آن را بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد کردند.اما نکته بارز در خصوص آتش سوزی لس آنجلس که علی رغم منحصر‌به‌فرد بودن تنها آتش سوزی مهیب تاریخ این کشور نیست، درخواست کمک آمریکا از همسایگانش بود. چنانچه تیم‌هایی از آتش نشانان کانادایی و مکزیکی به کمک آمریکایی‌ها شتافتند.در روز‌های دی ماه ۱۴۰۳ در حالی که چند تیم از آتش نشان‌های مکزیکی از جنوب به خاک آمریکا ورود کردند، سوپر اسکوپر‌های کانادایی هم از سمت شمال و ایالت کبک این کشور، به یاری آتش نشان‌های درمانده آمریکایی رفتند.

یاری‌رسانی ایران به دیگر کشور‌های منطقهجمهوری اسلامی ایران در سنوات گذشته بار‌ها در شرایط حساس به کمک کشور‌های منطقه رفته است. از زلزله افغانستان گرفته تا سیل در پاکستان، یا ماجرای آتش سوزی در جنگل‌های ترکیه، کشورمان همواره توانایی‌های خود را در خدمت مردم منطقه قرار داده است.پس از جنگ اول خلیج فارس و خروج واحد‌های نظامی عراق از کویت، مشخص شد که تعدادی از حلقه چاه‌های این کشور توسط ارتش بعث صدام آتش گرفته است. در آن سال‌ها متخصصان ایرانی در اطفای حریق برخی از این چاه‌ها نقش ویژه‌ای ایفا کردند.در ماجرای آتش سوزی جنگل‌های مازندران، ترکیه نظیر کمکی که ایران چند سال پیش به این کشور ارائه داده بود را در اختیار کشورمان گذاشت. اما تنها در مورد ایران است که مدیریت داخلی «انزوا» نامیده می‌شود و کمک گرفتن از دیگر کشور‌ها برچسب «ناتوانی» می‌خورد.

منبع: فارس