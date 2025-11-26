بیش از دو دهه از تأسیس یکی از تأثیرگذارترین شرکت‌های فناوری جهان می‌گذرد، اما اکنون کاربران تازه با ریشه نام آن آشنا شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاربران اینترنت پس از گذشت ۲۷ سال از آغاز فعالیت شرکت Google، به‌تازگی از معنای واقعی نام آن آگاه شده‌اند. این موتور جستجوی مشهور که در سال ۱۹۹۸ توسعه یافت و به یکی از ارکان اصلی زندگی دیجیتال بدل شد، اکنون علاوه بر موتور جستجو، مالک سرویس‌هایی چون Gmail، YouTube، و Google Workspace است. همچنین، این شرکت برند گوشی‌های هوشمند Pixel را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر شرکت Fitbit را نیز با مبلغ ۲.۱ میلیارد دلار خریداری کرده است.

با این حال، نامی که امروز میلیون‌ها نفر به‌طور روزمره استفاده می‌کنند، در اصل نه‌تنها یک واژه رایج نیست، بلکه نتیجه یک اشتباه تایپی است!

بر اساس مطلبی که اخیراً در وب‌سایت Quora منتشر شده، برخی کاربران این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا Google (گوگل) یک واژه اختصاری است. در پاسخ به این پرسش، مشخص شد که این نام در واقع شکل نادرستی از واژه ریاضیاتی «Googol» (گوگول) است.«Googol» عددی بسیار بزرگ است که از یک و صد صفر در ادامه آن تشکیل می‌شود. این واژه برای نخستین‌بار توسط میلتون سیروتا، کودک ۹ ساله‌ای که خواهرزاده ریاضی‌دان آمریکایی، ادوارد کَسنِر، بود، در سال ۱۹۲۰ ابداع شد. کسنر این واژه را به‌کرات در کتاب خود با عنوان «ریاضیات و خیال‌پردازی» به‌کار برده بود.

تبادل نظر
