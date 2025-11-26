باشگاه خبرنگاران جوان - شاید بارها هنگام رانندگی یا زمانی که در ترافیک گیر کرده‌اید، چشمتان به نوار مشکی و نقاط دایره‌ای حاشیه‌ی شیشه‌ی جلو خودرو افتاده باشد. این الگوی تکرارشونده که از یک نوار مشکی یکدست شروع و به تدریج به نقاط ریزتر تبدیل می‌شود، در اکثر خودروها وجود دارد؛ اما این نقاط دقیقاً چه هستند؟

پاسخ کوتاه این است که نوار مشکی و نقاط همراهش، یکی از مهم‌ترین اجزای مهندسی ایمنی خودرو هستند که بدون آن‌ها، شیشه‌ی جلو ممکن بود در اولین دست‌انداز از جا کنده شود. در ادامه به بررسی دقیق و فنی نقاط مشکی روی شیشه که در صنعت خودرو به آن «فریت» (Frit) می‌گویند، می‌پردازیم.