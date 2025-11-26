بوی درخت کاج یکی از آن عطرهایی است که می‌تواند لحظه‌ای فضای یک اتاق و حالت روحی فرد را تغییر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بوی درخت کاج یکی از آن عطرهایی است که می‌تواند لحظه‌ای فضای یک اتاق و حالت روحی فرد را تغییر دهد. تنها یک نفس از این بو کافی است تا فرد به یاد مناظر برفی جنگل‌ها، چراغ‌های درخشان و درخت تازه برش‌خورده در دوران کودکی بیفتد و احساس آرامش و شادی کند. دلیل این موضوع چیست؟

تحقیقات نشان می‌دهد برخلاف باور عمومی، حال خوشی که ما با استشمام بوی کاج احساس می‌کنیم ناشی از ترکیبات شیمیایی «جادویی» در این درخت نیست؛ بلکه مسئله ریشه در روان‌شناسی و حافظه انسان دارد.

دکتر ریچل هِرز، متخصص علوم اعصاب و روان‌شناسی بویایی در دانشگاه براون، می‌گوید: هیچ ترکیب خاصی در کاج وجود ندارد که به‌صورت ذاتی بر خلق و خوی انسان اثر دارویی داشته باشد. آنچه واقعا اتفاق می‌افتد، فعال شدن آموخته‌ها و تجربه‌های قبلی است. به عبارت دیگر، اگر فرد تجربه‌ای مثبت با بوی کاج داشته باشد—مثلا در تعطیلات یا بازی های کودکی—این خاطره هنگام مواجهه با همان بو به‌سرعت فعال می‌شود و احساس خوشایند و آرامش ایجاد می‌کند. اگر تجربه‌ای منفی باشد یا فرد هیچ خاطره‌ای از آن بو نداشته باشد، اثر متفاوت یا حتی خنثی خواهد بود.

تحقیقات نشان داده‌اند که مغز انسان، به‌ویژه بخش آمیگدال و هیپوکامپ، نقش اصلی را در پردازش بو و مرتبط کردن آن با خاطرات و احساسات دارد. برخلاف داروها که نیازمند زمان برای اثرگذاری هستند، بوی یک عطر می‌تواند بلافاصله حالت روحی را تغییر دهد و خاطرات خوشایند یا ناخوشایند را فعال کند. این فرآیند حتی بدون نیاز به تفکر آگاهانه رخ می‌دهد: فرد ابتدا احساس شادی و آرامش می‌کند و سپس ممکن است خاطره‌ای مرتبط با بو را به یاد بیاورد.

محققان همچنین نشان داده‌اند که زمینه و متن تجربه نیز در حسی که با بوی کاج در ما ایجاد می‌شود، تاثیر دارد؛ برای مثال، بوی کاج در جنگل یا هنگام تزئین خانه برای تعطیلات کریسمس ممکن است حس دلپذیری ایجاد کند، اما همان بو در محصول تمیزکننده یا فضای نامطلوب، واکنش متفاوتی ایجاد خواهد کرد.

در آزمایشی، شرکت‌کنندگان یک بو را ابتدا به‌عنوان پنیر پارمسان و سپس به‌عنوان استفراغ شناسایی کردند و پاسخ‌های آن‌ها کاملا متفاوت بود، در حالی که ترکیب شیمیایی ثابت مانده بود. بنابراین، اثر مثبت بوی کاج بیشتر ناشی از روان‌شناسی و خاطرات فردی است تا داروشناسی. با این حال، اهمیت آن در سلامت روانی قابل توجه است، زیرا احساسات واقعی تأثیرات فیزیولوژیکی ملموسی بر بدن دارند.

به همین دلیل، حتی بدون هیچ ترکیب شیمیایی معجزه‌آسا، بوی کاج می‌تواند تجربه‌ای ساده اما مؤثر برای بهبود خلق و خو و ایجاد آرامش روزانه باشد.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: درخت کاج ، میوه کاج
خبرهای مرتبط
محققان مشهدی مطرح کردند:
تاثیر عصاره پوست درخت کاج در بهبود بیماران مغزی
با فواید عصاره پوست درخت کاج آشنا شوید
درختی با قدمت ۱۳۰ سال در دل یکی از مدارس بجنورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
فکر کنم بجای کود بهش کوکائین ندهند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
دانه ای در داخل میوه کاج را حتما استفاده کنید چرب و خوش طعم است.
۰
۰
پاسخ دادن
چرا بوی کاج حال ما را بهتر می‌کند؟
اینستاگرام چطور غذا را بی‌مزه می‌کند؟
ماجرای گزارش‌های جعلی/ وقتی چت‌جی‌پی‌تی به جای مأمور پلیس گزارش می‌نویسد
رویای کپی کردن مغز انسان
چرا غرب، اوکراین را فدای اسرائیل کرد؟/ پشت پرده تغییر مسیر تسلیحات
«طلای خونین»؛ چگونه ثروت ملی سودان، قاتل جان مردم شد؟
فرمولی که کشور را در برابر آمریکا «آسیب‌ناپذیر» کرد
آخرین اخبار
«طلای خونین»؛ چگونه ثروت ملی سودان، قاتل جان مردم شد؟
فرمولی که کشور را در برابر آمریکا «آسیب‌ناپذیر» کرد
چرا غرب، اوکراین را فدای اسرائیل کرد؟/ پشت پرده تغییر مسیر تسلیحات
رویای کپی کردن مغز انسان
اینستاگرام چطور غذا را بی‌مزه می‌کند؟
ماجرای گزارش‌های جعلی/ وقتی چت‌جی‌پی‌تی به جای مأمور پلیس گزارش می‌نویسد
چرا بوی کاج حال ما را بهتر می‌کند؟
راز نقطه‌های مشکی روی شیشه جلو ماشین چیست؟
سفر با هواپیما؛ تجربه‌ای که میلیاردها نفر هنوز از آن محروم‌اند
سوسک‌های حمام هوای خانه را با سموم باکتریایی آلوده می‌کنند
رفتار مردم در حضور «بتمن» بهتر می‌شود!
واکنش امام به فرمانده‌ای که اسرای دشمن را نکشت
افراد متأهل بیشتر از مجردها وزن اضافه می‌کنند
اشتباه تایپی که ۱.۸ تریلیون دلار می‌ارزد
آیا نئاندرتال‌ها باورهای دینی داشتند؟
وقتی ایران به داد جنگل‌های ترکیه رسید