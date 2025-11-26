باشگاه خبرنگاران جوان - یک قاضی فدرال در شیکاگو با افشای استفاده مأموران اداره مهاجرت از هوش مصنوعی برای نگارش گزارشهای رسمی، موجی از نگرانی درباره دقت و اعتبار اسناد پلیسی برانگیخت؛ قاضی سارا الیس در بررسی پروندهها دریافت که محتوای برخی گزارشها با تصاویر دوربینهای بدنی مأموران همخوانی ندارد و این متنها در واقع توسط چتجیپیتی تولید شدهاند، موضوعی که از نگاه کارشناسان امنیتی و حقوقی میتواند به خطاهای قضایی، نشت اطلاعات محرمانه و تضعیف اعتماد عمومی بینجامد
آنها هشدار میدهند نبود مقررات مشخص درباره میزان و شیوه استفاده از هوش مصنوعی در نهادهای امنیتی خلأی خطرناک ایجاد کرده و ضرورت دارد دولت با تدوین قوانین روشن، آموزش مأموران و نظارت سختگیرانه بر فرآیند تهیه گزارشها، مانع تکرار این رسوایی شود.
منبع: کانال تلگرامی امریکانا