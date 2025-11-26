تودیع و معارفه مدیرکل هواشناسی هرمزگان برگزار شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -تاج‌بخش در این مراسم با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور گفت: براساس الگوهای پیش‌بینی، سامانه جدیدی از انتهای هفته آینده وارد کشور می‌شود که بخش‌های غربی و جنوب‌غرب را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، اما به نظر نمی‌رسد فعالیت آن شامل استان هرمزگان شود. او با تأکید بر اینکه هرمزگان امسال یکی از کم‌بارش‌ترین استان‌ها بوده است، افزود: با وجود این شرایط، انتظار داریم برخی سامانه‌های جوی که در ماه‌های آینده وارد کشور می‌شوند، هرمزگان را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ادامه خشکسالی پنج‌ساله در ایران گفت: با توجه به وضعیت حاد پاییز امسال، مدیریت منابع آب سطحی مهم‌ترین اقدام در کاهش تبعات خشکسالی است.

او درباره وضعیت تجهیزات هواشناسی هرمزگان نیز توضیح داد: گرما و رطوبت بالای این استان باعث فرسودگی سریع‌تر ابزارهای هواشناسی می‌شود و به همین دلیل نیاز به توجه جدی‌تری در بخش تعمیر و نگهداری وجود دارد.

تاج‌بخش گفت : ظرفیت پشتیبانی تجهیزات در سال‌های اخیر برای هرمزگان افزایش یافته و برنامه‌هایی نیز برای توسعه این بخش در حال اجراست. وی همچنین از تدوین تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان هواشناسی و استانداری هرمزگان برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه در استان خبر داد.

در ادامه مراسم، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار هرمزگان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه هواشناسی استان، بر نقش کلیدی این حوزه در مدیریت توسعه، امنیت غذایی، کشاورزی و برنامه‌ریزی‌های کلان هرمزگان تأکید کرد. او گفت: موقعیت خاص اقلیمی هرمزگان و مجاورت با دریا باعث شده استان همواره در معرض تغییرات ناگهانی جوی باشد و بدون داده‌های دقیق هواشناسی، فعالیت‌های اقتصادی، دریایی، صیادی و حتی حمل‌ونقل قابل مدیریت نیست.

صادقی‌پور همچنین افزود: هواشناسی نه‌تنها در مدیریت بحران و توسعه پایدار نقش اساسی دارد، بلکه بسیاری از اقدامات آینده‌نگرانه استان نیز بر اساس داده‌های این مجموعه انجام می‌شود.

مجید سلحشور، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز در این مراسم با قدردانی از «ده سال تلاش مؤثر» سعید رنجبر، مدیرکل پیشین هواشناسی استان گفت: بسیاری از خدمات این مجموعه در سال‌های اخیر در شرایط سخت، کمبود امکانات و حتی ناآگاهی عمومی انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری «گفتمان واحد درباره وظایف و جایگاه هواشناسی»، اجماع بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد شود و همراهی افکار عمومی برای مدیریت مخاطرات اقلیمی افزایش یابد.

سلحشور تأکید کرد: این فهم مشترک، تصمیم‌سازی‌های دقیق‌تر و پیش‌بینی‌های مؤثرتر را برای استان امکان‌پذیر می‌کند.

در پایان این مراسم از زحمات سعید رنجبر مدیرکل سابق قدردانی و مجید بیجندی به عنوان مدیرکل جدید هواشناسی هرمزگان معرفی شد.