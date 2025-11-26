باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم سودان زیر سایه جنگ و آوارگی رنج می‌برند؛ شبه نظامیان پشتیبانی سریع با کنترل معادن طلای دارفور و حمایت کشورهایی چون امارات، منابع طبیعی سودان را به ابزاری برای فساد، تسلیح جنگ و تثبیت قدرت تبدیل کرده‌اند.

با آغاز جنگ داخلی در سودان در آوریل ۲۰۲۳، طلای این کشور به صدر اخبار و تحلیل‌ها بازگشت و به یکی از کلیدهای اصلی درک دلایل این جنگ خونین و روش‌های تأمین مالی آن تبدیل شد. نقش کشورهای مختلف، به‌ویژه امارات، دیگر تنها نکات پراکنده در گزارش‌های خبری نبود، بلکه اکنون توسط تیم‌های کارشناسی سازمان ملل و سازوکارهای بین‌المللی رصدکننده حرکت طلای مرزها، مستند شده است. مرکزیت طلای سودان در سیاست و اقتصاد، به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردد.